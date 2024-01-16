楊莉珊｜選舉完了　全是輸家！？

台灣選舉是這幾天的全球新聞焦點，作為關注兩岸和平的民間人士，筆者也跟隨台灣朋友一樣密切關注。13日選舉塵埃落定，這卻是一場全是輸家的結局！



來稿作者：楊莉珊



民進黨賴清德雖然大熱勝出，但得票率僅有約四成且在議會選舉失去主導性；侯友宜未能帶領國民黨實現又一次政黨輪替，這也許就是他的政治生涯終點；而柯文哲雖取得26%逾300萬票的支持度，但始終未能取得位置且結果不如選前預期，如果誠實面對難言勝利。而曾經高調搞局的郭台銘卻以無聲無息的方式退場，鐵定成為這場選舉的最大輸家。

這樣的選舉將造就台灣的新政治格局，等待賴清德的是一頂滿是荊棘的皇冠，他未來四年難以效法蔡英文一樣獨斷獨行，議會的制衡將會讓他十分被動，特別是未來的議會將藍綠勢均力敵，而白色力量佔據關鍵少數，三方如何磨合，要看未來的正副議長之為花落誰家。賴清德在勝選講話中已經拋出「民主大聯盟」的說法，呼籲各黨派都推舉人才。更麻煩的是，蔡英文期間留下的高端疫苗疑案 、開放美國萊豬、炒地皮案、他自己的賴皮寮案等，很大機會成為新議會狂轟濫炸的目標。

侯友宜未能實現重新執政的夢想，雖然主要原因在於國民黨的基本條件有所欠缺，但他個人不擅選舉的個性也在此次過程中暴露無遺。此番敗選後，難以在國民黨的關鍵位置上繼續留守，大概率是完成新北市長任期後，慢慢淡出政治。

有人說柯文哲算得上是這次選舉的贏家，因為成為了關鍵少數，但筆者認為在藍綠大格局仍未改變的情況下，所謂的關鍵少數都很容易曇花一現，過往的時代力量、親民黨等，都曾以平衡藍綠的關鍵少數自居，結果一一被捲入歷史的塵煙中。特別是這次藍白最終未能合作出選，柯文哲被認為要負上主要責任，到底他將成為藍綠之間的平衡砝碼，還是成為議會中藍綠都討厭的投機者，這要看柯文哲怎樣領導民眾黨走好中間路線，有待進一步觀察。

但輸得最慘的肯定是郭台銘，郭台銘多少次高喊「下架民進黨」，任何時候都頭戴「中華民國帽」，曾經痛批「朽木為官、禽獸食祿」引起共鳴。郭台銘本來在政壇上也算是一個「角色」，但令人錯愕的是，他拿到了百萬份連署書取得參選資格，卻隨即宣布棄選，也不再有隻字片語的解釋。在促進藍白合作當中也左穿右插，但最終未能取得成果，但更令人費解的是，他竟在整個選舉當中選擇沉默，未現身支持國民黨或民眾黨，甚至未對選情公開發表一言，更甚的是，他自己可能連投票都沒有參加。

轟轟烈烈登場，卻錯過國民黨的橄欖枝，辜負百萬「郭粉」的支持，也無法成為藍白之間的黏合劑，更錯過見好就收的下台階，甚至連公開發言抨擊民進黨，爭取在非綠陣營占一席位都沒有做到，用不了了之的方式來結束自己的政治之旅，他可以說是輸得一敗塗地。未來只能老老實實去做一個商人。

或許有人會說，選舉就是選民的勝利，但真相是，大多數的選民也未能如意，同樣成為輸家。賴清德僅有四成支持度，這說明六成大比數的選民本希望政黨輪替發生，但藍白未能和，台灣繼續綠色天下，這六成民意難道不是輸家嗎？

一場選舉，全是輸家，成為2024台灣選舉無奈的總結。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國和平統一促進會香港總會常務副會長。內容僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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