來稿｜台灣大選改變不了兩岸同胞走近走親、越走越親的共同願望

綜觀今次台灣大選過程與選民投票行為，民進黨雖勉力執政，但已然顯見危機，除了包含台灣選民對民進黨過去八年「完全執政」的否定外，民進黨失去未來一代新選民的青睞，昔日蔡英文收穫的中間選票盡數遭到柯文哲清倉，儘管成功延續民進黨連三屆的執政權，但也失去了立法院最大黨的優勢，賴清德尚未上任便先受封「雙少數領導人」的制肘。



來稿作者：楊華勇



當選第一天，賴清德收到拜登的「警告」，他的看法非常簡短，只有一句：「我們不支持台灣獨立。」曾任台灣「國安會」秘書長的蘇起表示，台灣對大陸只有「鬥」、「拖」、「和」三條路，選擇「拖」的話，不出四五年就會game over（遊戲結束）。

全球最大的政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group），發布《2024主要風險報告》，其中將賴清德與烏克蘭總統澤連斯基與以色列總理內塔尼亞胡，並列為「美國的危險朋友」（America’s dangerous friends），很有可能把美國拖入擴大的衝突之中。先是葛來儀等三位華府智庫學者在《外交事務》（Foreign Affairs）發表聯名文章，提醒台灣切莫讓北京看不到和平統一的希望。接著是曾封台灣為「地表上最危險地方」的《經濟學人》發文稱2024大選是台灣戰爭與和平的選擇，要讓北京相信台灣問題仍有靠政治解決的可能。再者是1月5日美國智庫外交關係協會（CFR）發布報告，連續四年將美國恐被捲入台海危機，列為「第一級風險」。

這些來自西方的警告聲音，固然是從其自身利益出發，但它們清楚地傳達給台灣社會一件事情：包括美國在內的西方世界，並不樂見自身捲入這場台海戰爭之中。

經過多年的持續發展，兩岸交流與經貿合作已經惠及億萬民眾，大陸穩居台灣最大出口市場和最大貿易順差來源地，大陸影視文化和APP開始反向吸引台灣年輕一代。這說明只要大陸的政治感召力、文化吸引力、經濟融合力不斷提升，台灣將越來越會被納入兩岸融合發展的進程之中，台灣問題和平解決的希望自然越來越大。兩岸有共同的歷史記憶、文化、語言及信仰習慣，和平發展、交流合作是兩岸同胞的共同心聲和熱切期盼。國家發改委表示，目前大陸已具備連接閩台兩地高速通道的工程技術能力，爭取早日實現兩岸民眾坐著高鐵輕鬆跨過台灣海峽的夢想。兩岸關係好，台灣才會好，只有堅持九二共識反對台獨，台灣同胞的利益才能得到保障，搞台獨分裂，只會把台灣推向兵凶戰危的險境。

島內有評論指出，當今民進黨只會選舉，不會治國；沒有黨格，道德虛無，價值真空。在他們長期執政下，台灣不斷向下墮落，淪為充滿謊言、作弊、欺騙的無恥之島。例如，他們為了勝選，用虛幻的「台獨」幌子、虛假的「抗中保台」口號、「賣芒果乾」、「中國介選」等欺騙人民；為了奪權，不擇手段，用造謠栽贓的手法抹黑、抹紅競爭對手及無辜的人民包括裡長、新住民等。長期被民進黨台獨、自由、民主、人權等口號洗腦，台灣約40％的選民成為民進黨的死忠支持者，在「相對多數決」選制下綁架了台灣民主。許多支持者在年輕時熱情地跟隨民進黨的施明德、許信良等理想主義者向國民黨抗爭；即使現在的民進黨已經墮落腐化，他們也視而不見，因為否定民進黨即等於否定他們過去的人生。

在北京，國務院台辦發言人陳斌華當晚就臺灣選舉結果表示，「民進黨並不能代表島內主流民意，台灣是中國的台灣。」陳斌華說，這次選舉改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，改變不了兩岸同胞走近走親、越走越親的共同願望，更阻擋不了祖國終將統一、也必然統一的大勢。國家安全部微信公眾號發表文章指，國家安全機關將堅決依法打擊「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，堅決推動祖國統一大業，堅決護航強國建設、民族復興偉業。1月14日，正在埃及訪問的外交部長王毅在開羅同埃及外長舒克裡（Sameh Shoukry）會談後共同會見記者，王毅表示，台灣地區選舉是中國的地方事務。「不管選舉結果如何，都改變不了世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實，都改變不了國際社會堅持一個中國原則的普遍共識。」

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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