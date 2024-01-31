霍啟山｜港足搏盡「世一」球迷遠道力撐　冀延續精神愈戰愈強

中國香港足球代表隊（港隊）相隔56年再次出戰亞洲盃，也是歷史上第四次出戰亞洲盃，日前（1月23日）完成了今次最後一場小組賽，雖最終無緣擠身16強賽事，但整體拼盡全力，展現出體能、防守及專注度等方面的躍進，表現獲得球迷以至對手認同及讚許。除了一眾球員全力應戰，遠赴卡塔爾支持港隊的球迷亦令人感動，每場港隊賽事，總會看到一片紅海、聲嘶力竭地打氣，連外地媒體及亞洲足球協會官方也廣泛報道。



來稿作者：霍啟山



港隊表現及進步有目共睹。據亞洲足協提供報告，港隊對阿聯酋全場壓逼合共236次，總跑動距離為119.6公里；對伊朗壓逼225次，總跑動距離為117.6公里，兩場壓逼次數為對手一倍。連伊朗球員亦盛讚香港隊表現令人驚訝，值得於比賽取勝。

港隊亞洲盃拼盡全力獲認同

球員在拼盡背後也了不少苦功，港隊教練團在日常訓練中也特意提升球員體力，體能教練皮亞斯目標為每位球員儲備每場踢100分鐘的體力，讓球員有能力與強隊一較高下，賽事中不是要盲目跑動多，而是跑得聰明，比賽末段仍有力壓逼，也的確在賽事中港隊奮戰到最後一刻仍在壓迫對手爭取入球。

而數百名球迷遠赴卡塔爾連日支持港足，實為港隊注入了澎湃力量，有球迷即便只能待一兩天，觀看一場賽事，也趕赴現場親身打氣。首場對戰阿聯酋有近百人入場為港隊打氣，1月19日對伊朗及1月23日對巴勒斯坦賽事更有約600、700名球迷入場支持，每次港隊球迷進場也形成一片紅海、搖旗納喊，打氣聲響徹球場，令人感動。戰敗伊朗後，中國香港足球總會（足總）翌日下午舉行球迷見面會，藉以感謝一眾球迷，也希望為球員注入力量。

球迷越洋忘我支持成就最美紅海

球迷們除了入場打氣，亦在舊城區高呼口號為港隊打氣，吸引當地途人駐足觀看，更組織一起乘搭地鐵到球場，在多哈處處留下最美紅海。球迷更積極聯繫對外交流，甚至於港隊對賽巴勒斯坦隊前夕，在當地體育公園球場與馬來西亞隊的球迷展開友誼賽「場外亞洲盃」，以球會友。

與巴勒斯坦賽事完結後，球迷久久不願離開，港隊前往觀眾席感謝球迷支持，互相凝視上十分鐘，球迷與球員都不禁淚曬當場，場面感人。誠如主教練安達臣早前所言，要做港隊球迷絕非易事，因為港隊非常勝球隊，但球迷仍然全力支持，見證港隊重返亞洲最大舞台，筆者亦藉此衷心向球迷致謝。

中國香港足球總會主席霍啟山在卡塔爾出席亞洲盃。（相片由作者提供）

足總前線人員用心支援

足總前線人員為了今次亞洲盃事前做了不少準備，除了恆常行政工作外，還要尋找不同贊助、佈置當地酒店等等，勞苦功高。他們為球隊提供了最人性化的支援，例如以巨型壁畫佈置會議室、設置玩樂空間和長枱讓26位球員用餐交流等等；對於球迷，除了上述提及所舉辦的見面會，為答謝球迷到場支持，亦特別準備約300條卡塔爾限定版港隊打氣毛巾免費派發，並安排送出50張國際邁亞密賽事門票。筆者在此亦感謝足總前線人員的付出和用心，讓球隊在異地有家的感覺，亦在方方面面得到照顧，能夠專注訓練和比賽。

杭州亞運會和亞洲盃賽事凝聚了香港球迷，港隊表現亦愈見進步。筆者除會與教練團隊全面檢討代表隊的培訓計劃外，更會與本地超聯球會協調，支持所有入選港隊球員配合集訓，一致竭力提升港隊表現，亦冀望球迷的支持能延續下去，大家繼續支持香港足球。香港足球沒有終點，每個高山低谷將會成就港隊走更遠的路，未來追逐更遠大的目標。

作者霍啟山是中國香港足球總會主席、亞洲足球協會執委、東亞足球協會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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