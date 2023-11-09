霍啟山｜港足好消息連連　足球發展不進則退　青年培訓至為關鍵

中國香港足球代表繼在今屆亞運會中取得歷史性第四名後，在世界盃外圍賽也成功晉級，雖然過程並不容易，但團隊亦即時作賽後檢討，期望次圈爭取最佳成績，比賽亦獲得本地球迷大力支持。香港足球發展之中漫長，球迷支持固然重要，長遠要爭取國際上好成績，還必須做好青年培訓，包括完善培訓、提升技術、提供更多大型賽事上陣機會，青年球員承傳能支港足持續發展，取得好成績，甚至能吸引家長支持球員全身投入，安心發展其專業及職業。



來稿作者：霍啟山



成立香港U23 增加青年球員落場機會

猶記得兩年前港超聯有兩隊球隊申請退出，當時筆者與中國香港足球總會提出成立香港U23足球隊，安排於香港超級聯賽參賽，由足總管理，首以23歲以下球員為主的職業足球隊，讓本地青年球員累積更多實戰機會。

當時港足致力追求更好成績，聘請了不少外援球員，即時加強球隊實力，但同時亦令本地球員落場機會大減。有見及此，筆者當時有意成立由青年球員組成的球隊，給予年輕球員更多落場比賽機會，既能從比賽中成長、汲取實戰經驗，也增加本地年青球員落班機會，穩定其球員職涯，更能全身投入，打好基礎。計劃自2021球季起實施三年。期間會持續留意港超聯賽的整體發展情況，以檢視計劃的成效和發展方向

青年培訓須開拓資源 「軟硬」兼施

外援球員引入的確可壯大本地球隊，有助球技交流促進本地球員成長，但長遠本地青年球員完善培訓以作承傳才是至關重要，不過，現時本地足球青年培訓不論培訓的軟件、硬件均有改進空間。軟件上包括現時不同青年訓練有各自模式，訓練強度或內容差異較大，加上大型球會較少，球員發展空間較少，亦打擊青年球員長遠發展；硬件方面，大型球會或相對有較多資源投入培訓，例如在場地或訓練中心等，但大部分球會每年營運開支已捉襟見肘，較難投入資源作完善培訓。

筆者認為，未來須著力「軟硬」兼施完善青訓系統。首先在硬件方面，青年球員同時要兼顧學業，為節省其來往訓練場地的交通時間，未來有需要增設多個分區訓練中心，以避免青年球員跨區培訓，耗費心力。硬件需要配合額外資源，近年筆者亦致力尋找開拓新資源的可能性，例如尋找機構開辦新資助計劃以助青年球員發展，以致支援他們未來成為全職球員。

軟件方面，要打造完善青訓體系，單靠不同球會安排青訓，未能做好層層對接，未來希望望推動更產業化及專業化的管理系統，設立統一及系統化的訓練計劃，包括劃一的教材及訓練內容，統一管理訓練班同時可更有效率地管理場地使用和分配，以提升訓練效率及本地技術水平。當來自不同球會球員需要代表香港應對國際賽事時，亦能盡快融入戰術及相互陣式、位置，更好發揮水準。

今次杭州亞運會當中，筆者遇上不少國際球壇好友，大家亦探討了未來在香港舉辦更多國際足球賽事、或交流賽的可能。期望爭取舉辦相關賽事，可令本港年青球員有更多大型比賽經驗、技術交流，同時，亦希望本地球迷繼續支持香港足球員，同時亦給予空間讓青年足球員繼續進步，發光發亮。

作者霍啟山是中國香港足球總會主席、亞洲足球協會執委、東亞足球協會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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