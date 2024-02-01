仲點論政｜北上拓展銀髮經濟　商機無限

在整體經濟不理想的情況下，本港的商家們都正在努力為自己的那盤生意尋找新突破點、新亮點。既然香港的人口老齡化已經成為趨勢，絕對可以成為經濟活動發展的「藍海」，何況那市場並不限於香港，還有深圳河以北那無限遼闊的神州大地呢。



來稿作者：劉仲恒



筆者這麼說自然是有道理的。最近，國務院辦公廳在剛發佈的《關於發展銀髮經濟增進老年人福祉的意見》裡表明：將「實施積極應對人口老齡化國家戰略，推動有效市場和有為政府更好結合，促進事業產業協同，加快銀髮經濟規模化、標準化、集群化、品牌化發展，培育高精尖產品和高品質服務模式，讓老年人共用發展成果、安享幸福晚年」。簡單來說，國家的政策就是要全力推動養老服務和銀髮經濟。這對於香港的商界來說，不是藍海又是甚麼呢？

我們千萬不要低估內地銀髮經濟的規模有多大。由於預期壽命的延長，內地的人口金字塔出現了顯著的變化。根據聯合國的數據顯示，2022年內地60歲以上老年人口多達2.8億人，比之前一年已佔總人口近19%的2.7億人再度上升。更重要的是，人口老齡化的趨勢非常明顯，內地65歲以上人口的年平均增長率是2.37%，所組成的人口比例從1960年的3.7%，大幅增加到2020年的11.97%。

另外，其他因素也導致內地的銀髮經濟更具吸引力。隨著內地經濟快速發展，勞動力流動走向城市的速度加快，再加上之前實施的「一孩政策」影響累積，形成今日的局面。內地逐步進入老齡化社會，老年人需要別人照顧，但由於上述因素，根本很難找到照顧他們的人。在難以尋找家人或照顧者支持的情況下，老年人自然尋求外部的協助，直接促成老年人對長者服務和產品的需求激增，把銀髮經濟變成有利可圖的行業。有數據顯示，中國銀髮經濟的市場規模在2016到2020年期間持續擴張，規模在2020年時已經超過7,400億美元，的確是個不容忽視的規模。

另外，筆者從自己在內地旅遊的體驗也發現，近年來，內地老年人的生活方式和價值觀都出現了轉變。我們在景點和食肆總是看見老年人，他們現在擁有經濟資源和閒暇，願意花費和享受他們的黃金歲月，跟以前傳統的節儉、以家庭為中心、只是帶帶孫子的生活方式，已經截然不同了。自然，這也使得銀髮經濟更具吸引力。

而從橫向來看，銀髮經濟的覆蓋面也非常廣，絕不限於老年和醫護服務。當下內地的老年人對健康意識高度重視，也非常希望保持外表年輕。所以，舉個例子，他們很願意花費在健康食品、補充劑、染髮產品上。除了摸得到的商品外，老一輩人士擁有的財富也必定能刺激資產管理、理財和保險業的增長。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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