來稿｜「真人才」應留港居住工作　政府宜把關免高才通被濫用

特區政府近年擴大及放寬不同的人才入境計劃，積極搶人才，去年已有約9萬名申請者抵港，其中單是高才通已佔約36,000人。當局雀躍地表示數字大大超出原定目標，人才本身的條件亦優良，然而如何可以令這批人才為本港帶來實質貢獻，才是最重要課題。筆者相信，為人才留港發展盡量提供適切支持和幫助是必須的，但政府同時也要做好把關，以免高才通等計劃被濫用，或僅僅被視為來港產子或居留的通行證，不符合計劃原意。



來稿作者：徐毅興



高才通計劃列明，合資格的外來人才無須先獲香港僱主聘用，便可申請為期2年的簽證來港「探索機會」，只要在續簽以延長逗留期限時獲僱主聘用，或者在港開辦或參與業務便可。這意味首兩年存在很大「彈性」，勞工界議員周小松日前就指出，在計劃推出初期，內地的社交網站已廣傳，可輕易透過高才通計劃來港生小孩，甚至聲言可取得永久居民身份而毋須來港工作或創業。這些「傳言」或多或少吸引了一些非真正人才申請計劃，雖然當局表示會通過不同渠道，對有意申請高才通的人士發出明確訊息，但這顯然不足夠。

有權利同時也有義務，筆者認為，政府在吸引人才之餘，也要設立一些明確合理的要求，例如在探索期內需每半年連續留港3個月、定期遞交有關應徵工作或開辦業務的證明，這些條件並非留難計劃申請者，主要目的是發出一個清晰訊息，就是不可只「攞著數」但完全無意留港作出實際貢獻。根據2020年立法會的全球爭奪人才《研究簡報》，2010至2019年獲批的內地人才，只有12%在香港工作、居住滿7年成為香港永久居民，即使最熟悉相關情況的高才通協會理事會會長尚海龍也認為，獲批的數萬名高才通當中，不足兩成人定居香港，而實際數字可能更低。他估計因為不少人仍在觀望，由此可見，現時很多獲批者也未有留在香港生活。

其實如果真的有意留港工作生活，相信要提供找工作及創業的證明，絕對不難。《BBC中文》早前有關「搶人才」的報道中有個例子，40歲的包女士去年在香港碩士畢業，並將女兒接來香港讀書，而其丈夫則留守北京繼續工作；她現時在香港自己創業，也會找一些跟其本業IT相關的工作機會，一邊在灣仔經營移民諮詢公司來幫助更多內地人赴港工作生活，一邊經營自己的小紅書賬號，分享自己在香港的體驗和感受。

對包女士的例子而言，政府如果要求好每半年連續留港3個月、定期遞交工作或創業證明，相信並不困難。當然，政府為「真人才」設定條件，另一方面也應協助她們解決留港面對的種種問題。包女士在受訪時就提到在港發展的障礙，例如她因缺乏香港工作經驗和人脈，創業時遇到問題，而她是北方人，廣東話亦是一個難關。政府在這些方面就應該給予協助，例如透過高才通協會，針對性免費舉辦廣東話課程，以及一些創業輔導工作坊等，令有意留港的人才更易適應。

要吸引人才申請來港不難，相關計劃夠寬鬆、涵蓋面夠大便可，政府已做到這一點。筆者希望，成立數月的「香港人才服務辦公室」在人才的權利和義務兩方面取得平衡，杜絕濫用計劃人士，同時令「真人才」順利留港工作、創業以至置業定居，落地生根，為港有所貢獻。

作者徐毅興是任職跨國企業的八十後工程師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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