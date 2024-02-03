來稿｜開設巴士線將啟德駁通全港　解決區內居民工友交通困局

政府早前公布《香港主要運輸基建發展藍圖》，透露磋砣多年的啟德捷運系統最快要2034年才落成，令公眾嘩然。十年後的事無人知曉，當下啟德體育園今年就會啟用，明年用來協辦亞運，而跑道區的住宅早已陸續入伙，設施及居民將越來越多，亦有大量地盤工人需要每天出入，但交通配套卻仍只靠數條班次極為疏落的巴士及小巴線，以及遠離啟德跑道區的港鐵站，難怪啟德已被指變為孤島。要打破這困局，筆者認為最快最直接做法是引入更多以電動為主的巴士線，以循環線形式連接跑道區各點至啟德站、以至九龍和香港各主要交通樞紐，這除了有實際需要外，同時亦可改變啟德位處市區卻予人隔涉的印象，長遠帶旺該區發展。



來稿作者：蔡裕龍



耗資82億元興建的啟德郵輪碼頭啟用十年，至今仍被嘲為大白象工程，主因是缺乏交通配套所致；而早於2007年倡議的啟德綠色集體運輸系統，研究多年後擱置，去年又突然「復活」，最新《藍圖》指要等到2034年至2038年才落成。這些都反映政府對啟德這個範圍如此大的新區，沒有完整長遠交通規劃，只懂短視地評估碼頭區巴士路線是否有足夠客量需求、單軌鐵路是否符合經濟效益等，導致每一步都研究試行又再研究，隨時胡亂改動，情況越搞越糟。

筆者早前曾想入啟德郵輪碼頭的空中花園遊玩，但問起友人應該乘搭甚麼交通工具，大家的結論是「坐港鐵要行好遠，又好似冇乜巴士到，都係搭的士啦！」可見現時城巴的20及22號系列巴士線「存在感」極低。其實政府在啟德的交通配套上，一直都忽略巴士這重要一環，官員可能一心只等單軌列車落成便「一天光晒」，並離地地認為郵輪旅客只想搭的士，結果造成整個啟德區巴士路線不足的惡果。

一個新區，即使有鐵路，巴士線從來都不可或缺。去年8月海洋光譜號來港，當日特別開設的20R（往尖沙咀）和25R（往港鐵觀塘站）路線十分受歡迎，現場的士反而要等客，有司機更揚言「下次唔入嚟」，這情況就說明一切。更重要的是，不要忘記，啟德不止是只有郵輪碼頭，整個啟德發展區的預計容納逾13萬居住人口，近5萬個住宅單位、數千個酒店房間，零售及辦公室總樓面面積逾千萬平方呎，休憩用地逾110公頃，而兩個焦點項目啟德體育園及可容納700間商舖的「The Twins雙子匯」也在今年啟用。

可以預見，新項目帶動而來的遊人、新增居民及就業人口，啟德的人流必然暴升，當局如要令這裡成為真正宜居宜業兼旅遊娛樂和休閒樞紐，就不要再研究或等人流真正出現才去規劃，當務之急是率先增加更多恆常的巴士線。資料顯示，2018年運輸署建議開設的3條巴士線20、22、608全由城巴投得，22號線之後經過多次改動，衍生22M、22X及約半年前才加強服務的20A，多數以郵輪碼頭為總站，部分只在繁忙時間行駛，其中22X線前年12月才開始全日服務，但只維持18至30分鐘一班，十分疏落；九巴則有5R線穿梭行走郵輪碼頭、牛頭角及觀塘港鐵站。

筆者建議，運輸署應盡快開設3至4條巴士新路線，讓有心服務及有資源的巴士公司投標，並將舊有路線整合。署方應要求中標的巴士公司盡量採用電動巴行駛，必須有循環線來回跑道區和周邊的鐵路站，服務跑道區的路線應全日營運，另有一些必須途經體育園及「The Twins雙子匯」，而且最好有巴士直接往來新界及港島，暫時客量可能不多，但這情況相信很快會大幅改善。

無論如何，交通規劃必須未雨綢繆，單軌列車與巴士亦並非「有你冇我」，兩者完全可互補配合，政府需跳出「郵輪碼頭只有搭郵輪旅客才會去」的簡單思維，不應只視啟德郵輪碼頭為單一項目，必須連同啟德體育園、跑道區內住宅及商廈商場等一併考慮。有完善的交通規劃，整個啟德區也會受惠，真的不希望見到跑道區變孤島，白白浪費景觀一流的新區。

作者蔡裕龍從事資訊科技行業多年，現職金融公司資訊科技經理。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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