來稿｜啟德體育園豈能讓游泳及劍擊館出缺？

來稿作者：啟航



早前，特首施政報告宣佈為香港興建國際級游泳場館及劍擊館，考慮未來土地供應及香港發展需要，本人建議可在「簡約公屋」（《啟德分區計劃大綱核准圖》的CBD2/CBD3）使用期內更改該地的商業規劃用途為「其他指定用途」，並於「簡約公屋」完成5+2的歷史使命後，把有關用地興建建議中的兩個場館，並作為啟德體育園的延伸部分。同時，為有效使用土地資源，增加市區公營房屋供應，建議在啟德游泳場館落成後，可收回施政報告內提出在未來五年翻新的摩士公園游泳池用地改做公營房屋。以上建議的主要考慮如下：

一、鞏固啟德體育園區的國際體育中心定位

有關用地為全港唯一能與啟德體育園區函接而尚未有中長規劃用途的土地，若能落戶兩個場館，將可進一步發揮協同效應，鞏固該區發展為大灣區體育場館中樞的功能，為爭取舉辦國際性水平的賽事提供跳板。

而且啟德區位處市區，五站範圍內連接東鐵、高鐵、觀塘線、荃灣線、屯馬線、十五至二十分鐘車程直達油尖旺、觀塘等地，交通四通八達，區內酒店房間供應充足，極為適合舉辦大型國際體育比賽，有利於面向國際訪客宣傳香港。

而且兩個場館的運動都極適合作普及推廣，交通便利對進一步吸引各區各階層市民投入將起到十分關鍵作用。若在香港其他地方另覓用地，將難以發揮相關獨特優勢。

二、滿足九龍中及東部人口增加的需求

隨著安達臣、啟德公營房屋陸續落成；九龍城社區、九龍東老牌公屋群（如：彩虹村）重建計劃開展；九龍中、東部人口預計在未來十年將會急增，粗略估計，人口增加約十至十二萬人。隨之而來，九龍中、東部的體育設施需求亦會發生重大變化，而政府2021年委托顧問所做的《香港運動設施供應研究》結果將落後於規劃需要。

以上建議正好為政府提供契機，在頂層設計上重新檢視九龍中、東部游泳池佈局，把歷史悠久的摩士公園游泳池重置於啟德體育園範圍，既可節省老舊設施翻新的成本，又可以騰出傳統公營房屋地段 — 黃大仙的寶貴土地建設更多公營房屋，相得益彰。

三、調節九龍東CBD的商業供應

疫情過後，本港甲級寫字樓空置率已持續高企（8/2023為12.5%）一段長時間，有專業機構甚至認為，在環球經濟復甦不似預期、寫字樓未來五年仍是落成高峰的客觀環境下，市場將需要多年才能把空置情況改善至健康水平，當中九龍東的空置率（8/2023為19.5%）更是長時間高於全港平均值約一倍，九龍東寫字樓供過於求形勢明顯而突出。

過去，「啟德分區計劃大綱核准圖」內的商業用地已有多次流拍記錄，正好反映市場需求。而現在的土地規劃用途，是建基於十多年前的市場數據（現有大綱圖源於2007及2009的規劃，2012進行修訂及核准）。惟十年河東轉河西，若政府仍為執行過時的需求規劃，而堅持提供市場無法消化的商業土地，恐怕只會影響庫房收入，或為供應明顯過剩的寫字樓市場增加負面因素。故此若藉此機會更改有關土地的規劃用途，除向市場釋放正面信號，亦可有效調節九龍東的寫字樓供應。

四、提高市民對政府施政的信心及區內市民的幸福感

啟德規劃因應社會及經濟需要，過去多年經歷多次重大變更，且區內各項基建進度一再延誤，各種施政調整及預期落差，為啟德居民帶來種種不便，市民普遍對政府施政存在失望及無奈之情。

「簡約公屋」的5+2使用時間，正好為兩個場館的籌備工作提供了空間。若社會認可有關建議，相關時間正好處理公眾諮詢、更改規劃、場館招標設計、撥款等程序，待收回土地後馬上開啟工程，整體時間不會較在其他地方覓地有所延長。

若政府能從善如流，及早採納以上建議，既可向體育界展示辦成事的決心，又可向市民表明政府重視啟德發展的方針，掃除相關用地日後發展的不明朗因素，對凝聚和諧社會，提昇市民幸福感大有脾益。

懇請 文體旅局能統籌有關需求、向發展局爭取玉成其事，把兩個場館的發展放在香港整體長遠利益上去考慮，為香港體育界普及游泳及劍擊運動做一件影響深遠的事、為香港旅遊業界再做一個傲視環球的國際級地標、更重要是，回啟德居民一個支持簡約公屋施政的大禮，為廣大市民締造一個政通人和、幸福美滿的家園。

作者筆名啟航，曾在金融機構任職高級管理人員多年，現為啟德居民。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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