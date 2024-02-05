來稿｜支持「九二共識」的韓國瑜當選台灣「立法院長」

來稿作者：楊華勇



韓國瑜以54票當選立法院長，這也是國民黨暌違八年再次奪回立院龍頭寶座。國民黨在既有的52席次下，加上兩席友藍的無黨籍席次，就席次來說，即便未計入民眾黨八席，依然以54席多過民進黨的51席。最終韓國瑜的票數，便是以54張票勝過遊錫堃。國民黨團總召傅崐萁帶領國民黨團在現場高喊，這是歷史性的一刻「票票入匭」，並在現場造勢高喊「韓國瑜院長」凍蒜（閩南語當選的發音），國民黨「勝利」。韓國瑜掌「立法院」後，台灣「朝小野大」格局更加明朗，將對民進黨當局展示更強制衡力量。民進黨過去8年內完全執政優勢不再，將面臨藍白兩黨的強勢監督，未來很有可能出現當局政策、法案、人事案難以通過的情況。

選舉結果出爐後，泛藍媒體《聯合報》發表社論認為韓國瑜的立法院長位置重要：「在新民意面前，賴清德彎不彎腰？」「少數領導人（指賴清德）還沒上任就已跛鴨，面對朝小野大的國會，賴清德招式已老，韓國瑜不再讓拳，這場擂臺接下來怎麼打？」

韓國瑜宣誓後受訪表示會立刻啟動「立法院」改革，協調各政黨，期盼從2024年開始「立法院」是一個講理的地方，並承諾議事遇到糾葛時不會動用員警權。對於此前賴清德質疑他在擔任「立法院」長後，帶縣市長去大陸的中聯辦、國台辦，韓國瑜回應會謹遵憲法，扮演好「立法院」長責任，「賴清德不必過度擔憂」未來四年，韓國瑜能否「藍綠通吃」、處事圓融、調和鼎鼐，也關係到兩岸關係的發展。

韓國瑜膺任「立法院」龍頭，敗選總統的國民黨「失之東隅，收之桑榆」，以韓國瑜的機智、口才反應，以及對於政治敏感度、議事規則掌握和議題的熟稔，展望未來的「立法院」，勢將成為台灣備受矚目的政治新舞臺，「立法院」的表現精彩可期，未來的「立法院」有所為，有所不為，希望能讓人民重新建立對於「立法院」的觀感，贏回台灣民眾對「立法院」的信心。

祖國大陸官媒央視（CCTV）在台灣立法院長選舉前幾天曾評論說，韓國瑜堅定支持「九二共識」，絕對「不親美仇中」，呼籲藍白兩黨在「大是大非」的基礎上做出「正確選擇」。央視評論後，相關分析及臺灣輿論也開始觀察，韓國瑜與國民黨未來的兩岸政策，乃至於藍白兩黨未來是否會與北京接觸，互動模式幾何等問題紛紛湧現。

美國大西洋理事會全球中國樞紐研究員宋文笛向BBC中文解釋，長期以來，北京的對台政策一直講究兩個層次：寄希望於「台灣當局」，或寄託希望於「台灣人民」。因此，韓國瑜重回政壇拿下立院院長，確立台灣行政與立法權由藍綠兩黨分據格局，讓北京重新在寄望台灣當局這個層次上，重燃一些希望。民進黨在選舉中得票率和立院席次下滑，更使北京「寄望台灣選民」上得到更多的回應。

外界最為關注的是前高雄市長韓國瑜回鍋台灣政壇，在國民黨強力支持下拿下立法院院長大位，將如何影響台灣政局發展，他又會如何與賴清德交手。更重要的是，過去被視為與北京關係和睦的韓國瑜，拿下立院大位後，未來國民黨在兩岸的路線，也是焦點所在。

台灣立院的龍頭之爭，最後由韓國瑜順利取得勝利，本來國民黨就是多數黨，拿下寶座也是理所當然，奇的是民進黨與民眾黨居然開始互相指摘，聲稱是對方刻意保送，才讓韓國瑜成為院長。回顧這次立法院長之爭，柯文哲可謂是戰略受限後，決定在戰術上重演去年11月的「藍白合」劇本：最後關頭極限施壓，逼迫大黨禮讓，但結果也一樣勒索失敗。臺灣大選前藍白合宣告破局，這次立法院長選舉，民眾黨主席柯文哲故技重施，挾國會關鍵少數，先是要求藍、綠兩黨有意問鼎立法院正副院長寶座的人選必須要向民眾黨團簡報，事後卻又自毀選前全力支持韓國瑜的承諾，推出自家人黃珊珊角逐立法院龍頭，在第一輪投票時形成藍綠白三足鼎立的局面，柯文哲機關算盡，出爾反爾，玩弄藍綠於鼓掌之間，讓人看破手腳，柯文哲政治立場搖擺，格局如此，未來的政治路恐怕只會愈走愈窄，自毀前程。

五年前的這時候，韓國瑜颳起席捲全國的「韓流」。五年過後，重返高雄這座曾賜予他充沛政治能量、卻又將他狠狠掃地出門的城市，身分已不再是候選人的韓國瑜，依舊擁有難以忽視的耀眼光環。約莫自去年夏天起，隨著大選逐漸加溫，淡出政壇已逾三年、沒有任何職務在身的韓國瑜，突然成為左右國民黨選情最舉足輕重的一號人物，戲份甚至遠高於操盤的黨主席朱立倫與主帥侯友宜。

藍營內部卻始終找不出能定於一尊的政治明星，曾擁有552萬票民意基礎、又已表明無意再度參選臺灣領導人的韓國瑜，自然而然成為各路人馬拉攏的對象。為什麼經歷了大選敗選與被罷免兩次重挫，韓國瑜的人氣始終沒有潰散，直到今天仍舊是藍營最耀眼的政治明星？他天生的幽默、急智魅力依然存在，而且能看見基層民眾需要，用最親切的語言和他們溝通對話。

蔡當局完全執政過去八年來，民進黨在立法院挾多數暴力，為貫徹蔡當局意志，強行通過諸多備受爭議的法案，包括：同婚入法、軍公教年改、前瞻計畫、黨產條例、轉型正義，還有大法官、監察委員、考試委員的認命，成立無數個不受國會監督的「委員會」、「辦公室」黑機關安插親信，豢養肥貓，坐領高薪，嚴重戕害文官體制，一椿椿、一件件，可謂是罄竹難書，民進黨完全枉顧社會觀感和輿論批判，在立法院強行主導「橫柴入灶」，矇著頭硬幹，立法院甘願「自宮」，儼然淪為蔡政府的橡皮圖章，彷彿就像是行政院的「立法局」。堂堂國會殿堂，自甘墮落，尊嚴掃地。韓國瑜當選「立法院」長，也是對民進黨過去在「立法院」挾多數暴力倒行逆施的否定。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。