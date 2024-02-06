楊莉珊｜美斯變「未See」　特區政府應向公眾交代

剛過去的周末，四萬熱情澎湃的球迷湧入香港大球場，準備欣賞阿根廷球王美斯（Lionel Messi）的球場英姿。未料美斯卻以「受傷」為由，全場作壁上觀。球迷苦等90分鐘「未See」（不見）美斯走入球場，大失所望繼而暴怒，事件最終在互聯網上演變成為怒批香港旅遊業的浪潮，輿論直斥事件讓球迷受騙、香港蒙羞。



來稿作者：楊莉珊



香港力爭透過籌辦多個世界級大型文體活動來成就「盛事之都」，但這次美斯沒有「交足功課」令香港陷入一場不算小的公關危機當中。香港做為有關活動的承辦城市，特區政府做為賽事的支持機構，有責任主動向大批香港球迷與因此而來的海內外遊客說明事件，甚至考慮賠償球迷，才可以轉危為機，挽回香港旅遊盛事之都的美名。

筆者向從事體育公關的朋友了解事件，認為事件當中「肯定有故事」，因為如美斯這類世界級球星必然是這種商業比賽當中的焦點，也是整場比賽的最大成本，若有簽定相關合約，應該會盡力履行。而且相比職業賽，表演賽對球員的要求並不高，球星只需亮相一段時間並與個別球迷親切互動一下便可輕鬆收工。當然，若球星真的受傷，也可在開賽前通知主辦單位，以做出應變，這樣相信愛惜球星的粉絲也大多會接受現實，就如C朗早前在內地的商業比賽中也是臨時棄場，但因急時通知主辦方並安排退款等手續，球迷雖感惋惜但也接受安排。美斯這次香港之行最終以「齋坐」收工，業內人士認為很可能涉及雙方對合約中的部分條款並未獲得共識。

無論當中過程如何，這次美斯全程壁上觀，「連波都沒碰到」，事件讓各方都成為輸家。首先是大批苦等的球迷不僅對美斯 「人品好」的印象截然改觀，更因為有不少球迷專程遠從內地而來，乘興而來但卻敗興而歸，深感受騙並遷怒主辦單位與特區政府，大批球迷在網上鬧爆主辦方詐騙港人，將香港當成是「水魚之都」。

事件主要涉及政府的「大型體育活動事務委員會」與體育公關公司Tatler Asia，兩者之間的商業協議如何簽訂？而Tatler Asia又如何與美斯所屬的國際邁阿密球隊訂立合約？有必要公開細節才能找出到底是哪一個環節讓一場盛事變成人人氣憤的鬧劇。特別是政府為這場活動豁免了場地費用，更提供1600萬元公帑做為贊助資金，這樣的效果卻是對香港的國際形象帶來嚴重負面影響。

文體旅局楊潤雄局長向媒體證實，港方對美斯等主要球星的出場時間有所要求，但目前不清楚美斯最終沒有出賽的原因何在？到底是有人利用了合約的漏洞，還是有人無視合約精神？還是中間人上下其手？但無論真相如何，香港政府與球迷被人當成「水魚」狠宰一頓，這已經成為事實，也並非一句「感到極度失望」可以搪塞過去。特區政府當應該一一徹查，還球迷一個公道，並應該檢討整個事件的管理程序，避免未來的其他盛事再度成為香港國際形象的負面宣傳材料。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國和平統一促進會香港總會常務副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。