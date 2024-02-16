來稿｜龍騰新盛　共譜華章

來稿作者：陳文坪



龍年到來，世界各地華人區紛紛舉行各項慶祝活動，迎接新的一年。連國際社會最大的機構聯合國，也從今年開始把農曆新年（春節）納入該機構的公定假期，讓員工休息，避免把會議安排在當天召開。而地處赤道的新加坡，卻處處熱鬧迎春，舉行各種迎新活動。

甲辰龍年大年初一，新加坡中華總商會、通商中國就聯合舉行「聚商惠民迎金龍」新春大團拜。大年初一舉行大團拜是新加坡總商會過去百多來的傳統。總商會每年舉行新春大團拜，不但是在慶祝春節這一華族節日，也是在提供一個平台，讓各界人士聚集一起熱鬧迎春，分享新年喜悦；在同樂之時，讓來賓也能親身體會華族的優良文化，以及新加坡國多元族群之間的融洽相處。這一常年活動邀請了政府部門長官、國會議員，華社領袖、駐新外交使節、商會會員、商團代表等各界人士參與。

今年團拜主賓是新加坡總統尚達曼先生。這位少數族群的總統，從政二十多年來，展現自身的能力、睿智、前瞻、洞察力等風格，得到國際社會的肯定，並受邀擔任多個國際組織領導人。除此之外，也深受獅城各族人民的支持。去年9月以高達七成多高票當選新一任總統。這在民主社會中，體現了獅城種族的和諧、和睦、任人唯賢的精神。

尚達曼總統在團拜會致詞提出，在不確定環境中，警惕人們採用非黑即白的方式看待世界，對亞洲和中國尤其是如此。他指出，無論面對任何市場還是新技術，人們都應避免過於悲觀或樂觀。以中國為例，各界應放眼全局，認清中國的挑戰和優勢並存，避免走極端。他的意思是，看中國必須看長期發展，不能用短期來衡量。

中國近年來面對經濟欲振乏力的局面，青年人失業率高企，人口出現負增長、外資減少、房地產發展商倒閉等現象，這是事實。但一些西方媒體卻把這些現象加大渲染，甚至誇大其詞報道。其實，後疫情時代，這些都是全球性的現象，非中國大陸獨有。換句話說，許多國家同樣面對這些難題，也沒有現成的解決方案。中國也是如此。

不過，相對於世界上其它國家，中國能拿出更多的資源去解決。尚達曼總統指出，「中國現有的基礎實力毋庸置疑，幾個領域還在不斷增強和鞏固，包括已不再依靠廉價勞動力，並擁有完善的工業體系。在電動汽車和工業機器人等領域，中國擁有強大生態製造系統及出口競爭力。」

尚達曼在商團最高領導機構中華總商會團拜上說這些話，不單單是告訴新加坡本地商家企業，也是要告訴國際社會，中國經濟發展不會因出現以上難題而停滯不前，反而會在逐步解決這些難題的同時繼續保持增長。要對中國的經濟前景有信心、要對中國的發展有遠見、要對中國解決問題的能力有耐心。因為許多駐新加坡外交使節都受邀出現這一盛會。

新中兩國建交雖只有短短34年，但兩國已提升到「全方位高質量的前瞻性夥伴關係」。其實，新中在許多層面都進入了「高質量發展階段」。如去年12月，在兩國最高層級的年度雙邊合作會議上達成24項成果，展現新中關係升級後的全方位、高質量和前瞻性；兩國也在今年2月9日起施行30天免簽入境。說明兩國關係友好、相互信任、前瞻眼光、戰略部署。

面對不確定的環境，新加坡高層領導還是高度支持中國的發展。不但如此，還利用公開場合，呼籲商家企業，國際社會要看好中國的發展，不能因短期出現一些問題，而忽略長期的更大利益，以及更大的市場。

這就是促成共贏、共榮、共謀發展的大方略。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。