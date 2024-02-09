來稿｜龍騰飛躍牛車水　脈動獅城迎新年

來稿作者：陳文坪



來到甲辰龍年，獅城各大商場、社區各處商圈，早已披上「春」裝。炫麗的燈飾，讓夜色更加明亮，讓節慶更有氛圍。獅城的迎新燈飾，年年新穎，別出心裁。來年是龍年，祥龍早已在獅城各地區、各景點、以及傳統牛車水大街「立崗」，等待良辰吉日蒞臨「值勤」。

獅城新年新氣象，年年不一樣。過去數十年來，海外許多國家對農曆新年都越來越重視，慶祝活動越來越廣泛。而華人居多的新加坡，在慶祝華族傳統節日時，比起其它國家、地區更是有過之而無不及。而民間社團、組織機構、公民團體更是把中華傳統文化發揚得非常「炫麗般的一股力量」。

祥龍迎春，歲歲吉祥。回顧過去四十年來，在資源有限的情況下，民間團體每年都在歷史悠久，早期華人聚居區的牛車水大街小巷張燈結綵，熱鬧迎春。而慶祝新春佳節，也邀請不同族群、各界人士參與其中，一起歡慶，讓獅城社會這個多元種族更和諧、和睦；讓中華文化的傳統節日在這片土地上不斷髮光發熱，在海外發揚光大。

今年牛車水的新春燈飾1月19日晚上正式點亮，以璀璨燈飾喜迎龍年到來。節慶籌委會還邀請新加坡李顯龍總理偕夫人何晶，以及多位國會議員主持亮燈儀式。亮麗的燈飾綻放在街道兩旁，耀眼奪目，旖旎多姿。燈飾會持續至農曆元宵。

入夜時分，遊人賞燈、購買年貨、把街道擠得水泄不通。年味氛圍濃厚，吸引海內外訪客，前來打卡。有來自上海的遊客接受媒體訪問時說，新加坡的燈飾，特別明亮，讓人耳目一新的感覺。比起上海，獅城的年味更濃、更有氣氛。

其實，在獅城連印度廟宇也會參與華族的迎新春慶祝活動。與牛車水各條街的馬裏安曼興都廟（Sri Mariamman Temple），今年已邁入第22個年頭舉辦慶祝華族新年活動，體現了各族群間的互信、互助、互愛。

獅城迎新活動的一大特色是，除了與各族各界人士同歡外，還會邀請海外不同的文化藝術團體來參與演出。除了能增加歡樂氣氛，也是一種文化交融、藝術交流、人員交匯，一起將中華文化的優良傳統、價值觀一代代傳承下去。

在獅城，除了牛車水的迎新活動令人矚目外，由多個社團、商團、華文媒體集團等也在市中心綠意盎然、春花綻放的濱海灣花園（Gardens by the Bay）於2月8日至17日，一連10天舉行大型的「春到河畔2024」迎新慶祝活動，也是亮點處處。除了栩栩如生的大型花燈展，還有本土文化的演出如歌台之夜、新謠之夜、新加坡派等表演外，來自於中國大陸的貴州省花燈劇院和國立台灣體育運動大學體育舞蹈學系將呈獻精湛的表演，讓訪客有機會感受其舞台魅力，以及沉浸在歡樂無比的春年氛圍中。

近年來火紅的AI，也在今年的迎新活動加入其中。創新人工智能AI人物——「曉河」將首次亮相春到河畔，讓訪客可以在現場與她互動。可見，獅城的迎新不缺乏創意。

可見，這段時間來新加坡的訪客，可以為旅程免費增值、加值，不但可暢遊獅城美景，也能感受濃濃的春節氛圍。可說是一舉數得 。

高度城市化的新加坡，是個「硝」聲滅跡的國度。不過，為增加節日氣氛，當局禁燃鞭炮已適度「放寬」。今年允許主辦方在現場劃定區域燃放鞭炮，讓訪客可以感受更濃郁的節日氣氛，以及久違的鞭炮聲響與「硝煙年味」。

獅城民間商團、社團在龍年到來之際，把慶祝春節活動辦得有聲有色，創意有加，真可謂：龍行龘龘又一年，歲歲吉祥新氣象；傳統節慶有活力，歡樂迎春有創意！

祝各位新春快樂！

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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