來稿｜預算案需長短期措施兼備　從四方面振興經濟

來稿作者：李智匡



特區政府財赤逾千億元已成定局，本月底公布的財政預算案有何措施開源節流、振興經濟，將成為大眾焦點。開源節流比較簡單，最快速開源方法當然是增加各項公共服務收費，長遠則是研究擴闊稅基；短期節流方法是減高官薪酬，長遠則要精簡公務員架構，減少龐大薪津開支。至於如何振興經濟，這是最值得討論及關注的課題，筆者認為應從四方面「落重藥」，有短期措施同時也要有長遠目標策略，方能令香港經濟重拾上升動力。

樓價持續下跌，由2021年高位至今累跌超過22%，最新負資產數字急增至逾2.5萬宗，創逾19年新高。這令市民財富縮水，影響消費意欲，其實亦影響香港經濟，絕非好事，所以政府首先必須要穩住樓市。短期而又最簡單的措施是全面撤銷辣招，很多學者及業界人士已多次提出，現已不需要辣招去遏止炒風，其歷史任務已經完成。

長遠方面，政府必須深思住宅供應問題，北部都會區大計已開展，未來20年可提供逾90萬個單位，另一個提供大量單位但完全未動工的交椅洲人工島計劃，是否有必要繼續？相信當局如果宣布擱置甚至取消，先省下多達5800億元，以紓緩財赤，在現時人口增長趨勢未明的情況下，相信公眾都會理解及接受。

第二是刺激消費及吸引遊客來港。不能否認，本港自03年自由行後，訪港旅客主要來自內地，按現時政治局勢，最務實的行動就是想辦法提升內地客消費意欲。財爺可參考一些議員的意見，向中央提出，將27年以來未調整過的內地客免稅購物額度，由5000元放寬至每年每人3萬元，然後逐漸加至10萬元。這樣一來，內地客來港買7萬元鑽戒後遭海關徵逾萬元稅款的事，就不會再發生，需知道內地客在小紅書說一句「不如在大陸買」，影響很大。長遠一點，本港必須增加夠吸引力的景點，並努力打造旅遊新體驗，令人有香港「仲有新嘢玩」的感覺。預算案絕對可以在這方面投放更多資源，協助旅遊業界增值。

第三，當然是搶人才及挽留人才。預算案投放在教育方面的金額，絕不可減省，因不少移民的專才，也是為了子女接受更好教育而離開，要留住這批人士，致力將教育水平提升是當務之急。至於搶人才，政府短期內可繼續推動高才通等計劃，但必須想得更長遠，更加目標為本。人才到港應要落地生根，在此居住及工作，甚至購置物業，這樣才能為香港經濟作出貢獻，故此政府應適當地施加條款，要求人才獲批後要留港一段時間，並積極找工作或開展業務，否則可能影響續簽。這樣既可保障香港利益，也能達到計劃真正目的。

最後就是加速交通基建，創造就業機會。本港交通便利及與內地融合的優勢，必須進一步鞏固，交通基建可帶動經濟，故短期內政府要投放更多資源，盡快將已規劃的項目完成，例如古洞站、北環線及啟德綠色運輸系統，同時壓縮擬建鐵路及公路項目的前期工作，以提速提效的方式令各條鐵路盡早竣工。唯有真正落實基建先行，才能避免在發展上落後於深圳及其他大灣區城市，方可充分把握兩地融合所帶來的機遇。

本港經濟要回復舊觀，需要一點時間，最重要是知道問題所在，從正確方向行事，在適當範疇投放資源。筆者相信，只要政府懂得審時度勢，不再亂花千億元在大而無當的項目上，財赤下以有限公帑用得其所，仍可令香港經濟逐步上揚，走出低谷。

作者李智匡是市場策略研究顧問，之前為傳媒工作者。文章僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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