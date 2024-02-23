楊莉珊｜夏寶龍主任來港考察充分體現中央對香港全面關心

特區政府公佈，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍將於2月22日至28日來港考察調研，根據港澳辦官網，夏寶龍主任指出，此次來香港考察調研，是貫徹落實習近平主席去年12月聽取李家超述職時的重要講話精神，「實地瞭解香港經濟發展、地區治理等情況，與特區政府和社會各界共同謀劃香港新階段新發展」。



來稿作者：楊莉珊



夏寶龍主任是次來港，充分體現中央對香港經濟、民生等全面關心，定能進一步鼓勵香港社會群策群力，積極關愛基層弱勢，融入國家發展大局，攜手以中國式現代化推進中華民族偉大復興，令香港再創高峰。

夏寶龍去年4月13至18日也曾來港考察6天，出席特區政府舉辦的香港全民國家安全教育日活動。期間亦曾到訪地區康健中心、到茶樓飲早茶與市民交談、到訪港交所和與商界會面。另外，亦有參觀本港大學和小學，與全體立法會議員見面，也曾到訪終審法院和鄉議局。

夏寶龍主任今次來港考察調研，反映中央對基本法第二十三條本地立法的高度重視，是支持香港築牢維護國家安全屏障工作的重要信號。夏寶龍主任今次來港考察調研，除了體現中央對香港經濟、民生等全面關心，亦有利團結香港社會各界，為大家指明方向，並繼續讓中央更有效支持香港融入國家發展大局，攜手以中國式現代化推進中華民族偉大復興。

中央很關注香港的經濟發展，尤其重視香港的國際金融中心地位。國家主席習近平去年12月18日會見來京述職的香港特區行政長官李家超時強調，中央全力支持行政長官和特別行政區政府團結帶領社會各界，鞏固提升香港國際金融中心、航運中心、貿易中心地位，推動香港實現更好發展，對香港的光明前景充滿信心。

香港是世界領先國際金融中心，地位獲得廣泛認同。憑藉「背靠內地、面向全球」的獨有優勢，香港向來是通往內地的主要橋樑，並是全球最大的離岸人民幣中心。國家的穩步發展是香港的最堅實倚靠，服務國家所需是香港國際金融中心發展的核心任務。雙循環發展的格局中，國家持續改革、高質量雙向開放，人民幣持續國際化、經濟向綠色、零排放轉型等都為香港帶來新機遇。香港會繼續用好國家政策和自身優勢，擔當好內外循環交匯點的橋樑和平臺角色。

國家興盛是香港興旺的最大依靠，也是香港解決經濟民生難題的最大底氣。在每一個重要歷史階段，香港都在國家發展的大前提下找到新的經濟增長點。

香港正處在由治及興的關鍵時期，興，就需要在破解民生難點和深層次矛盾上打開突破口。習主席多次提到中央支持港澳發展經濟，改善民生，破解經濟社會發展的深層次矛盾和問題，並發揮港澳優勢和特點，鞏固和提升兩地在國際金融、貿易、航運航空、創新科技、文化旅遊等領域的地位，深化與各地交流合作。

夏主任此行要「與特區政府和社會各界共同謀劃香港新階段新發展」。新階段是什麼？當然是指「由治及興」。聚焦發展改善民生，是香港獲得突破的不二法寶。香港經濟從2023年首季度開始止跌回升，中止了此前連續四個季度的漫長負增長，邁上復甦的道路。展望2024年，財經界普遍認為，香港經濟將會進一步復常，消費、零售、旅遊及其他服務業需求將持續釋放。

「衙齋臥聽蕭蕭竹，疑是民間疾苦聲。些小吾曹州縣吏，一枝一葉總關情。」這首詩也是習主席特別喜歡的一首詩，習主席以鄭板橋的這首詩為切入點，闡釋以人民為中心的理論實踐——為民就要把老百姓的冷暖時刻掛在心頭，以人民為中心。在中央的大力支持下，香港民生改善步伐不斷加大。近幾年發佈的施政報告中，扶貧、安老、助弱、教育資助始終是施政重點。2023年施政報告以「拼經濟謀發展 惠民生添幸福」為主軸，帶領香港踏上新征程。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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