來稿｜夏寶龍重視地區治理　區議員關愛隊受鼓舞

來稿作者：龍子明



中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍展開第三日的訪港考察調研，行程包括與將軍澳地區人士飲早茶、和西貢區議員交流、與18區區議會主席進行地區工作午餐會、到訪獅子山公園，以及傍晚到禮賓府出席晚宴。夏寶龍形容，區議會為參與地區治理的重要組成部分和特區政府依法施政的重要柱腳，又指新一屆區議員以辛勤工作贏得市民支援，充分說明完善地區治理體系切合香港由治及興需要。有西貢區議員引述夏寶龍稱讚區議會「有魅力」，並提點區議員「要把關、做好自己的本分」。

夏寶龍表示，做好地區治理是香港實現良政善治的必然要求。他勉勵大家用行動詮釋愛國愛港，展示地區治理新氣象，發揮好特區政府和市民之間的橋樑紐帶作用，切實做到「上情下達、下情上報」，牢牢守護「一國兩制」、守護香港繁榮穩定發展。

夏寶龍表示，做好地區治理是香港實現良政善治的必然要求。區議會作為參與地區治理的重要組成部分和特區政府依法施政的重要柱腳，肩負的職責使命平凡而偉大。夏寶龍用「柱腳」這個詞來概括區議會的角色功能，充滿新意，耐人咀嚼。「柱腳」儘管不像建築主體那麼宏偉雄壯、引人矚目，但只有「柱腳」堅實穩定，建築主體才能夠經得起狂風巨浪，巍然屹立。夏寶龍深知「基礎不牢，地動山搖」的道理。正因為如此，夏主任順理成章地指出，區議會「肩負的職責使命平凡而偉大」。「平凡而偉大」比較貼切地概括形容了基層治理者的工作性質和特點。「平凡而偉大」的事往往知易行難，要「紮實有效開展工作、用心用情服務市民，以辛勤工作贏得市民的信任和支援」，這樣才能用「實際行動詮釋愛國愛港」。

夏寶龍從共青團天津市河西區與河西區街道辦等基層機構起步，擔任過區長、區委書記、天津市常務副市長、浙江省委副書記等實職，兼任過浙江政法委書記，主管公檢法。後來獲擢升浙江省長、省委書記，具有豐富的基層治理經驗，有主持一方政局的全面能力，全面掌握地方情勢、善於從整體結構來考慮問題。夏寶龍到港澳系統工作後，多次表示，基層治理是香港治理的重要組成部分，希望香港打通基層治理的「最後一公里」。

按照新區議會制度產生的新一屆區議員迅速進入角色、紮實有效開展工作、用心用情服務市民，以辛勤工作贏得市民的信任和支援，展現出地區治理的嶄新氣象。這充分說明重塑區議會制度、完善地區治理體系，符合香港實際，切合香港由治及興需要，是完全正確的。

夏寶龍對區議會、關愛隊工作的關心，充分顯示中央關心香港市民的福祉。他們定必不負所託，積極擔當市民與特區政府的橋樑，隨時候命積極處理居民求助，協助特區政府施政，同時不斷加強與社會各界合作，完善地區服務網絡，締造團結和諧、幸福、心連心的社區。

民政及青年事務局局長麥美娟說，在新的一年開始的時候，特別是在元宵節，夏主任及區議員與街坊一起見面，可見港澳辦調研組對此次調研工作的重視，可見中央對香港特區地區工作的重視，以及對新一屆區議會開展工作、關愛隊服務，和地區「三會」如何更好為地區服務、為市民服務的重視。特區政府在夏寶龍鼓勵下，會與區議員一同努力，加強地區工作。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。