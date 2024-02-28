張欣宇｜夏寶龍為何首站考察機場？看香港國際航空樞紐的再迭代

中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今日圓滿結束為期7日的香港考察調研。夏主任此次香港行程的第一站便考察香港國際機場最新發展，足以顯見在國家戰略層面對香港航空事業發展的高度重視。



來稿作者：張欣宇



機場發展的良好勢頭，根本原因是香港在宏觀層面把握住了內地經濟所帶來的巨大需求機遇，通過中觀層面香港聯通世界的屬性，最後在微觀層面發揮出香港相關專業服務的高效率，環環相扣，相得益彰。然而，香港航空業的發展，同時也面對來自內外各方面的挑戰和競爭，無論是其他機場搶佔市場份額，還是自身內部所存在的發展掣肘，都時刻提醒大家不能忘記「逆水行舟，不進則退」的道理。香港需要從硬件、人才和政策三大方面多管齊下，推出具體措施，在挑戰和競爭中鞏固和提升自身的國際樞紐地位。

打通基建，推動機場快線直通深圳前海

香港機場自1998年搬遷至赤鱲角，迅速躋身全球最佳機場行列，其中一項關鍵基建配套便是機場快線（機鐵）。機鐵站點直接設在港島和九龍核心商業區內， 24分鐘車程便可由中環直達機場，為商旅人士提供近乎風雨無阻且高度準時可靠的機場交通服務，而其獨特的市區預辦登機及行李托運業務，也在很長時間內成為世界爭相學習的標桿模式。每年往返機場交通當中，有超過五分之一的客量由機鐵承擔，可以說，「空鐵聯運」的模式，香港機場早已是先行者和受益者。

隨著大灣區基建互聯互通邁進新的階段，香港應當把握港深西部鐵路，以及交椅洲鐵路規劃的機遇，將上述鐵路在欣澳附近與現有機鐵路軌接駁，如此便可實現香港國際機場和前海核心商業區通過鐵路直接連通，實現30分鐘無需轉車直達穿梭兩地，打造一條新的「機鐵2.0」。

現有機鐵受制於青馬大橋運力樽頸，實際上在機場至欣澳段尚有相當的運力空間，恰巧可以讓「機鐵2.0」善用運力，全面發揮作用。這條「機鐵2.0」本身造價不高，一旦落成，卻可以大大便利從深圳、東莞及廣州出發的旅客，可以通過鐵路直達香港機場。同時新走線也為未來提升港深穗三地機場間的連通性創造條件，對香港機場在區內的領先地位以及未來機場城市的發展目標，起到策略性的提升作用。

除此以外，另一個更為眼前的「空鐵聯運」機遇則在於高鐵西九龍站與機鐵九龍站的基建協同。西九龍和九龍站地理上相連，但目前僅依靠行人天橋連接，對於攜帶行李需要在高鐵和機鐵之間轉乘的乘客來說十分不便。因此，可以興建一條直接連同高鐵西九龍站和機鐵九龍站的地下行人通道，解決這一痛點，讓旅客在訪港轉乘時更為舒適。有了硬件配套，更加可以推出「高鐵-機鐵-機票」的聯程銷售模式，這樣可以充分利用國家成熟的高鐵網絡以及大灣區內便利的城際網絡，吸引更多城市和省份的內地旅客選擇「經港飛」，也方便國際商貿旅客經過香港門戶，便捷地前往內地各地。在通道硬件配套完成之前，政府亦可先行推動機管局在高鐵西九龍站設置預辦登機服務點，讓旅客可以在高鐵站便完成行李登機托運，輕裝上陣前往機場候機甚至在機場商城消費和娛樂。

特事特辦，確保航空管制人力配套

香港國際機場的三跑擴建工程即將完成，硬件容量將得到極大提升。然而，機場的容量不僅取決於跑道數量，亦十分受航空管制能力影響。目前，香港機場的空管功能是由香港民航處航空交通管理部所提供。

然而，近年特區政府財政受壓，對各個部門實行人手編制的嚴格管控，令到民航處空管部門增聘新的管制人手時受到不少掣肘。這種情況將會對香港機場作為國際樞紐的發展帶來嚴重限制。新跑道的增加將帶來更多的航班量和航空交通，但如果航空管制人員數量沒有相應增加，將會導致管制能力不足，不僅可能會導致航班延誤和擁堵，影響機場的運行效率和聲譽；甚至可能會導致管制人員工作負荷過重，增加疲勞和工作失誤的風險，從而增加航空安全事故的發生可能性。特別是在繁忙時段和複雜的天氣條件下，管制人員的工作壓力更大，安全風險更高。作為國際樞紐機場，良好的運行效率、航班准點率以及嚴格安全標準對維持其地位至關重要。

因此，確保航空管制人員與設施設備的相適應發展是機場擴建過程中的關鍵因素之一。特區政府凍結人手、緊控各個部門財政開支的出發點可以理解，但對民航處空管部門則應特事特辦，打開招聘空管人員的綠燈。須知道，由招聘、培訓到一名航空管制人員能有足夠經驗可以獨立執勤通常需要數年時間，現時絕對已經有需要啟動招聘程序，為機場未來的發展作出配套。

政策先行，主動出擊吸引貨源來港

香港國際機場貨運量去年再創新高，繼續蟬聯世界第一。「百尺竿頭、更進一步」，除了持續提升香港在海關及物流方面的服務效率以外，特區政府也應當主動有為，帶領業界去貨源地尋找機會。雖然香港機場未必可以像其他競爭機場一樣，通過提供補貼的方式吸引貨源，但由特區政府牽頭，積極與貨源地建立聯繫，為貨源企業在港運作提供全方位政策便利措施，仍然有機會吸引更多貨物流量選擇通過香港國際機場運輸，從而增加機場的業務量和收入。這不僅有利於香港機場的競爭力，也會促進包括物流、航空貨運等領域的相關產業發展。與貨源地建立更緊密的合作關係還可以為企業提供更多的商機和合作機會，鞏固香港作為國際商貿中心的地位。

與此同時，特區政府亦應先行一步，提前佈局小型及大型無人機經濟，推出相應政策，推動香港成為全球範圍內的無人機貨運技術應用方面的創新領先地區。首先，隨著無人機技術的不斷進步，無人機在物流和運輸領域的應用潛力已經得到廣泛認可。制定相關政策可以促進無人機產業的發展，推動其在香港的應用和推廣，為香港經濟注入新的活力。其次，無人機的使用可以提高物流效率，降低成本，加快貨物運輸速度，提升香港作為貨運中心的競爭力。此外，無人機的使用還可以解決傳統運輸方式無法覆蓋的區域或環境，擴大香港貨物運輸的適用場景，確保其與傳統航空運輸的有效融合，充分發揮潛力。

正如夏寶龍主任所說，香港國際機場是享譽全球的金字招牌。香港實在需要更多具體和實際的行動和措施，分秒必爭，主理官員們也絕不能放過任何機遇，在國家的支持下，繼續「省靚」這塊金字招牌。

作者張欣宇是立法會（新界北）議員、工程師、香港新方向成員。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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