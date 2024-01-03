張欣宇｜也談新年期間旅客滯留事件

除夕夜煙花倒數活動後出現大量旅客滯留事件，引起全城甚至全國熱話，一些社交平台甚至出現了兩地網友罵戰的苗頭。筆者一直關注公共交通服務，因此也希望分享自己對此事的看法。



來稿作者：張欣宇



首先，筆者認為問題本質是對跨境需求和運力的預算失誤：特區政府和旅客都未曾預計出現如此龐大的通宵北上離港人流。

站在旅客的角度，來到香港欣賞盛大煙花騷，即日經通宵口岸趕回深圳，屬於正常的行程選擇。而根據不同新聞報導所見，當晚滯留的旅客雖然遭遇了大失預算下的不佳體驗，有些抱怨和鼓噪並不奇怪，但整體上並未有什麼為難前線工作人員的無理出格行為。因此有些聲音批評這些旅客「為何不做好行程規劃」或「為何不捨得留港過夜」，甚至有些更為極端的聲音提出「香港不歡迎窮遊客」，屬於過分苛責，欠缺理性。

而港府對離境人流的預算「漏招」，確實責無旁貸，而臨時加開口岸又並非港府單方面可以即時處理，最終落得措手不及，應當接受批評。事後看事前總是容易，倘若有人事前曾大聲疾呼，但政府視若無睹，那相關負責官員即使引咎辭職亦不為過。但老實說，作為交通專業背景出身的議員，筆者本人這次也未能提前預視到這個問題，同樣也感到十分慚愧。

無論如何，出現了大批旅客滯留問題，不僅令旅客體驗和城市形象受損，也在很多方面影響到本地社區正常秩序，作為公共部門當然應當從經驗中吸取教訓，聚焦解決問題。當中最直接的做法，就是未來針對性的在大時大節期間，提高通宵跨境交通和口岸的容量。具體而言，深圳灣口岸原本設計上已是24小時運作標準，目前貨檢也已在通宵運行，應當較易落實。而在港鐵進行通宵營運的日子，也可讓羅湖口岸配合通宵運作。特區政府在周二（1月2日）的記者會中確認了會推動相關改善。在通宵客流存在實際需求的前提下，外加國務院近期已經明文支持港深之間口岸更多24小時運作，港深兩地政府可以也應當在 2024年農曆新年之際就聯手落實。

最後，筆者也想藉此機會指出，儘管香港在滯留事件上遭遇深刻教訓，卻也不應就此全盤否定煙花盛事的成功籌辦。當晚通過朋友圈等社交媒體可見，近年來香港最具規模的煙花匯演給本地市民和慕名而來的遊客都留下了美好回憶。而被不少人忽略的一個細節則是，近50萬人同一時間聚集維港兩岸狹小的彈丸之地，仍能確保人流管理的安全和高效，背後離不開大量部門和前線人員專業和付出，這方面的表現仍然值得稱讚。近年來內地一部分自媒體將貶低香港視為「流量密碼」，動輒將香港形容得一文不值，不僅脫離事實有失公道，更加無益兩地關係的正常發展，同樣需要以正視聽。

作者張欣宇是立法會（新界北）議員、香港新方向成員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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