來稿｜夏寶龍考察調研帶來了習主席對香港青年的關心和重視

來稿作者：龍子明



中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍結束為期七天的在港考察調研。行政長官李家超總結表示，夏寶龍來香港考察調研，向香港社會傳遞習近平主席的關心和愛護，傳遞中央對香港的關懷、關愛。

2月27日，夏主任繼續在香港進行考察調研。上午，夏主任到西九文化區考察香港故宮文化博物館，並與香港青年代表互動交流。有參與交流的學生在接受媒體訪問時表示，對能與夏主任交流感到高興，形容機會難得。青年們在會上與夏主任分享民政及青年事務局舉辦的活動，並引述，夏主任在會上分享了對香港青年的看法，並鼓勵他們「多啲發展、抓住唔同機遇」。

在故宮館期間，夏主任與香港青年代表互動交流及共進工作午餐，逗留三個多小時至中午離開。夏主任與港青交流互動，再次展現國家對香港青年發展的重視。香港青年表示，無論香港的經濟面對任何挑戰，港青的發展環境都比世界上絕大多數地方好，相信只要有上進心，無論學業成績如何，在國家和特區政府的支持下，一定「搵到食」，總有出頭天。

國家主席習近平2022年7月1日出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮，並發表重要講話。習主席在講話中特別對香港青年人表示關心，指出青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來。要引領青少年深刻認識國家和世界發展大勢，增強民族自豪感和主人翁意識。要幫助廣大青年解決學業、就業、創業、置業面臨的實際困難，為他們成長成才創造更多機會。

習主席對香港青年參與創科工作，始終寄予厚望。2022年6月30日，習主席在香港科學園考察期間，同在港中國科學院院士、中國工程院院士和科研人員、青年創科企業代表等親切交流。他表示：「要為青年鋪路搭橋，提供更大發展空間，支援青年在創新創業的奮鬥人生中出彩圓夢。」

培僑中學高一年級全體學生給習近平主席寫信，匯報參與學校愛國主義教育活動的心得體會，表達賡續愛國愛港精神、為國家強盛和香港繁榮貢獻力量的決心。習主席2023年7月24日給香港培僑中學高一年級全體學生回信，對他們予以親切勉勵。習主席在信中指出，愛國主義是中華民族精神的核心，廣大香港同胞素有愛國愛港光榮傳統，這是「一國兩制」行穩致遠的重要基礎。習主席一番話，肯定了香港傳統愛國學校的長久付出與貢獻，對愛國學校是極大的鼓舞，也對香港推動愛國主義教育，強化香港學生的國家觀念和國民身分認同，發揮巨大與積極的作用。

翻查資料，習主席曾經在2018年2月，給香港少年警訊成員回信，感謝他們親手製作新春賀卡，並勸勉青少年人多學歷史，多瞭解國情，早日成才，服務香港，報效國家。

中央政府清楚知道香港青年所面對困難和問題，亦深明只有解決學業、就業、創業和置業等「四業」，青年人的未來才有希望。在習主席的關懷支持下，中央連續推出便利港人在內地學習、就業和生活的具體措施。人社部、財政部、國家稅務總局、國務院港澳辦等四部門印發《關於支持港澳青年在粵港澳大灣區就業創業的實施意見》，聚焦香港青年宜業發展和粵港澳大灣區產業發展需要，進一步完善港澳青年在大灣區就業創業支持體系和便利舉措。粵港澳大灣區發展規劃綱要、橫琴方案、前海方案、南沙方案，特別重視面向香港青年築巢引鳳，為港澳青年實習就業、創新創業，提供平臺、崗位以及配套扶持資金、住房保障等，正是習主席對香港青年深切關懷的生動體現。

習近平主席日理萬機，對香港青年人的未來卻始終是念念不忘，一再叮囑要好好處理香港的青年問題。國家領導人一次又一次對香港青年人發達關心與重視，對香港青年人的期許，也一次比一次強，不但要深入瞭解祖國歷史與現實國情，厚植家國情懷，更鼓勵香港青年深刻認識世界發展大勢，錘煉過硬本領，不單要建設美好香港，更要為實現民族復興積極貢獻力量！

夏主任在港考察調研，帶來了習主席對香港青年的關心和重視，充分展現了國家對香港青年發展的深情關愛和高度期許。香港青年應珍惜當前的發展機遇，以實際行動報效國家、建設香港。深信在中央的全力支持，以及特區政府與社會各界的共同引領下，香港青年將會充分發揮潛力，勇敢追求夢想，為中華民族偉大復興貢獻青春力量。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠會長。內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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