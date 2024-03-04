來稿｜推動深度交流，擴闊香港朋友圈

來稿作者：黃展瑋



經過過去數年的努力，香港總算擺脫疫情困擾，全球旅遊業也在復常，香港要顯現獨有的特色，除了透過舉辦不同的國際盛事之外，推動更多深度遊的項目，也符合近年輕人熱捧的旅行方式「city walk」潮流，亦有助推廣香港中西文化匯聚的一面。

坊間不少社會企業，都熱忱於發揚香港的文化內蘊，例如社企WeDoGlobal透過培訓少數族裔作為文化大使，在香港不同地區設計了數條深度遊路線，促進參加者對不同文化的學習和國際視野；香港非洲中心Africa Center Hong Kong就與不同中學及大學合作，透過舉辦過非洲烹飪班、非洲歷史班、非洲鼓班、舞蹈及藝術班等活動去讓年輕人傳遞非洲文化；社企民間高峰會近來也聯同「Dream Impact」 、「街坊帶路」，更以培育年輕人成為「深度遊」接班人為目標，於今年2月至3月期間舉行「別有深意」深水埗工業旅遊行程設計比賽，鼓勵中學生運用創意，從環境、文化同經濟層面，將深水埗具工業特色景點設計成「工業旅遊」行程，推廣深水埗獨特的港式建築和街道風貌。

此外，更有社企是致力推動其他地區、種族的年輕人與本港年輕人交流，發揚香港多元文化共融一面。去年在國際青年交流資助計劃裡面，就有不少有趣的交流項目，其中亞太區青年發展基金（AYF）就帶領了15位本地青年到訪新加坡、馬來西亞，從智慧城市、社會創新、數碼轉型三個方面著手，認識新、馬兩地的創新例子。而來自澳門的 語言交流暨文化推廣協會（LECPA）最近也與他們共同組織了「多元文化．共享快樂 — 港澳社區文化大使交流計劃」，讓參與的澳門及香港兩地青年於三月至五月期間，互相到訪對方的城市，以交朋友交流的方式探索兩地，加強深度交流。

港府提出要「請客來、走出去」，對外說好香港故事。這同樣是旅遊業的重要方向，尤其是世界各地遊客都日益重視深度遊，但目前本港在規劃景點方面的人手和資源都相當短缺。港府、旅發局必須順應潮流，在推動各式大型盛事「吸客」之餘，更要與本地社會企業加強協作，推出更多合作項目，發揚本地人文特色、民間感情去「留住客人心」。

政府一方面可優化目前的「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」，提高資助金額，鼓勵業界開發本地遊路線，培訓更多深度遊導遊；亦可於政策上為深度遊景點提供更多相應商業和交通配套；以及結合預算案推出的全新海外演講贊助計劃，資助相關社企代表向外宣揚這些多元文化優勢，以加強對外推廣香港，提升旅遊發展的層次。

作者黃展瑋是亞太區青年發展基金榮譽秘書長及公共事務顧問。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。