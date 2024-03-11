來稿｜加快發展新質生產力　香港擔任重要角色

來稿作者：楊華勇



今年兩會期間，「新質生產力」無疑是最大的焦點之一，不僅被首次寫入政府工作報告，更成為C位熱詞，引起廣泛關注。與此同時，圍繞「新質生產力」，政府工作報告中也提到了十多個產業領域，如智慧網聯新能源汽車、前沿新興氫能、新材料、低空經濟、量子技術、大數據和人工智慧等。

2023年9月，習近平主席在黑龍江考察調研時指出，要以科技創新引領產業全面振興；整合科技創新資源，引領發展戰略性新興產業和未來產業，加快形成新質生產力。在主持召開新時代推動東北全面振興座談會時，習近平主席強調，要以科技創新推動產業創新，加快構建具有東北特色優勢的現代化產業體系；積極培育新能源、新材料、先進製造、電子資訊等戰略性新興產業，積極培育未來產業，加快形成新質生產力，增強發展新動能。

在今年全國兩會上，習主席對發展新質生產力作出進一步闡述，強調發展新質生產力不是要忽視、放棄傳統產業，要防止一哄而上、泡沫化，也不要搞一種模式。各地要堅持從實際出發，先立後破、因地制宜、分類指導。根據本地的資源稟賦、產業基礎、科研條件等，有選擇地推動新產業、新模式、新動能發展，用新技術改造提升傳統產業，積極促進產業高端化、智慧化、綠色化；要求科技界委員和廣大科技工作者進一步增強科教興國強國的抱負，擔當起科技創新的重任，加強基礎研究和應用基礎研究，打好關鍵核心技術攻堅戰，培育發展新質生產力的新動能。

美西方近年一再恃著一些科技領域上的優勢，不斷使出各種「卡脖子」招數，阻礙中國發展。但新質生產力既然是「新」，國家若能爭取先機，及早大力推動研發和應用，確有機會「彎道超車」，當年5G技術發展是一個例子，國產電動車是又一個例子，在西方還未深刻認識當中的潛力前，中國車企已率先站上起跑線突圍而出，中國搶先掌握西方還未精通或未夠重視的技術，從而走到前沿。當然，西方汲取了電動車及鋰電池被跨越的教訓，已加倍戒備攻防。中國用舉國之力走強國之路，必須配合善策及與時間競賽，不容疏失。

全國人大代表、中聯辦主任鄭雁雄表示，政府報告指出要「大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力」，非常必要。要深刻認識高質量發展是新時代的硬道理，堅定香港發展新質生產力、走高質量發展之路的信心決心。香港具備發展新質生產力的歷史積澱、基礎條件、獨特優勢和現實需要，是發展新質生產力的沃土、也是參與國家發展新質生產力的前沿，絕不能錯失新的生產力發展反覆運算的機會，必須積極主動作為，推動創新發展。

「來而不可失者，時也；蹈而不可失者，機也。」不少專家學者認為，發展新質生產力，香港有能力有條件走在前列，肩負起排頭兵的重任。香港科研實力強大，5所大學進入世界百強，擁有多所國家實驗室，既有院士和海歸科學家，也有政府的科創藍圖與投入，香港需在新質生產力發展中作出更多貢獻。發展新質生產力，香港有能力有條件走在前列。

香港特區政府創新科技及工業局局長孫東教授指出，香港積極響應習主席的重要指示，將以科技成果轉化為抓手，推出「產學研1+計劃」，促進優質科研成果轉化為先進生產力，積極佈局並努力推進包括人工智慧、第三代互聯網、生物製藥、新能源科技、衛星科技等新興和未來產業，實現新型工業化。

國家發展新質生產力，可以為香港以至整個大灣區，帶來更多發展機遇，畢竟香港與國際高度接軌，科研水準也高，深圳、廣州等地在科研產業化方面也相當成功。國家支持香港加快發展新質生產力，鼓勵香港在與灣區內地城市融合發展中，做好香港再工業化、壯大創新動能，香港大力發展數字經濟，以綠色金融助推國家綠色產業集群建設，正是香港發揮優勢、服務國家新質生產力建設的核心內容。

當前國家加快發展新質生產力，這將極大地增強香港發展信心，同時增強國際對投資香港的信心。香港是匯聚國際金融資本的「超級聚寶盆」，是對接國際金融規則的「超級聯繫人」，是運籌對外金融關係的「超級支撐點」。要攜手貫徹國家重大決策部署，支持特區深化國際金融合作，防範化解金融風險，不斷提高金融競爭力，提振國際投資者信心，擦亮國際金融中心這塊金字招牌，在金融強國建設中當好排頭兵。香港要勇擔當、敢作為，主動融入國家新質生產力發展大局，實現香港經濟穩定向好增長。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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