逾40年全球獨有港鐵RADO鐘陸續退役惹關注　港鐵：研保留時鐘展覽

在瞬息萬變的世代洪流中，時鐘齒輪都不敵時代巨輪！近期本港各區接連有老店消失，引來不少港人感嘆，連伴隨了香港人逾40年、在各個港鐵站為眾多趕路的學生和上班族準確報時的瑞士RADO雷達鐘，都完成歷史任務，逐漸走上退役之路。



事件引起不少鐵路迷及熱愛舊物的人士關注，並在網上熱議，有人表示港島線及觀塘線多個車站，已不見雷達鐘的蹤影，估計是港鐵與RADO的合約完結，加上缺乏零件替換，索性將雷達鐘拆除。港鐵回覆查詢時證實，早期在車站安裝的時鐘將陸續退役，並會探討個別時鐘可否保留作展覽用途。又指已於車站大堂和月台設置乘客資訊顯示屏，可顯示時間、天氣等資訊。



雷達鐘全名為「銫頻率計時器」，在1978年11月由雷達表公司送給香港地下鐵路（港鐵舊稱），當時設了一個在地下鐵路行政大廈內作為整個中央同步報時系統的母鐘，並在沿綫各處，包括月台及九龍灣車廠等安裝超過700個「隨動子鐘」。（吳美松攝）

根據Facebook專頁「香港老美 老香港的美學印記」指，近期在金鐘、天后、炮台山、北角、鰂魚涌、油塘與觀塘等港鐵站發生連環「失鐘」事件，在月台及售票大堂都沒有了瑞士RADO「雷達鐘」的蹤影。

記者今日（21日）巡視港島線、荃灣線、屯馬線及南港島線等多個港鐵站，包括荃灣、大窩口、葵興、葵芳、長沙灣、旺角、中環、灣仔、利東及宋皇臺站，發現荃灣線大部分車站的雷達鐘仍然存在，僅葵興站「失鐘」，但其餘巡視過的車站都沒有雷達鐘。記者曾向灣仔站的職員查詢，對方表示該車站的雷達鐘已全部拆除。

其實近年時有鐵路迷和熱愛舊物的人士關注港鐵站內「失鐘」事件，但多數是偶爾發現某個站內的RADO鐘不見了，但今次似乎是發現連環「失鐘」，所以更引起該批人士注意，連日在社交平台熱議。有人估計是港鐵與該品牌的合約完結，有關方面不再提供維修保養服務，加上缺乏零件替換，索性將已損壞的雷達鐘拆除，但最令人關注是被拆除的雷達鐘去向成謎，擔心已被送往堆填區。

至於該個雷達鐘為瑞士RADO品牌，背後大有來歷，昔日報章提到，RADO雷達鐘屬全球僅港鐵獨有，因RADO於1979年時欲增加在香港的知名度，遂決定贊助港鐵公共空間的大鐘，亦只能在香港找到這種設計。

記者又翻查到1979年10月刊於《星島晚報》（已停刊）的一則RADO全版廣告，內容指雷達鐘全名為「銫頻率計時器」，於1978年11月由雷達表公司送給香港地下鐵路（港鐵舊稱），當時設計了一個在地下鐵路行政大廈內，作為整個中央同步報時系統的母鐘，並在沿線各處，包括月台及九龍灣車廠等安裝超過700個「隨動子鐘」。據當時的廣告內文指，整個計時系統值逾350萬元，而且每日快慢不超過百萬分之一秒。

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