逾40年全球獨有港鐵RADO鐘陸續退役惹關注 港鐵：研保留時鐘展覽
在瞬息萬變的世代洪流中，時鐘齒輪都不敵時代巨輪！近期本港各區接連有老店消失，引來不少港人感嘆，連伴隨了香港人逾40年、在各個港鐵站為眾多趕路的學生和上班族準確報時的瑞士RADO雷達鐘，都完成歷史任務，逐漸走上退役之路。
事件引起不少鐵路迷及熱愛舊物的人士關注，並在網上熱議，有人表示港島線及觀塘線多個車站，已不見雷達鐘的蹤影，估計是港鐵與RADO的合約完結，加上缺乏零件替換，索性將雷達鐘拆除。港鐵回覆查詢時證實，早期在車站安裝的時鐘將陸續退役，並會探討個別時鐘可否保留作展覽用途。又指已於車站大堂和月台設置乘客資訊顯示屏，可顯示時間、天氣等資訊。
根據Facebook專頁「香港老美 老香港的美學印記」指，近期在金鐘、天后、炮台山、北角、鰂魚涌、油塘與觀塘等港鐵站發生連環「失鐘」事件，在月台及售票大堂都沒有了瑞士RADO「雷達鐘」的蹤影。
記者今日（21日）巡視港島線、荃灣線、屯馬線及南港島線等多個港鐵站，包括荃灣、大窩口、葵興、葵芳、長沙灣、旺角、中環、灣仔、利東及宋皇臺站，發現荃灣線大部分車站的雷達鐘仍然存在，僅葵興站「失鐘」，但其餘巡視過的車站都沒有雷達鐘。記者曾向灣仔站的職員查詢，對方表示該車站的雷達鐘已全部拆除。
其實近年時有鐵路迷和熱愛舊物的人士關注港鐵站內「失鐘」事件，但多數是偶爾發現某個站內的RADO鐘不見了，但今次似乎是發現連環「失鐘」，所以更引起該批人士注意，連日在社交平台熱議。有人估計是港鐵與該品牌的合約完結，有關方面不再提供維修保養服務，加上缺乏零件替換，索性將已損壞的雷達鐘拆除，但最令人關注是被拆除的雷達鐘去向成謎，擔心已被送往堆填區。
至於該個雷達鐘為瑞士RADO品牌，背後大有來歷，昔日報章提到，RADO雷達鐘屬全球僅港鐵獨有，因RADO於1979年時欲增加在香港的知名度，遂決定贊助港鐵公共空間的大鐘，亦只能在香港找到這種設計。
記者又翻查到1979年10月刊於《星島晚報》（已停刊）的一則RADO全版廣告，內容指雷達鐘全名為「銫頻率計時器」，於1978年11月由雷達表公司送給香港地下鐵路（港鐵舊稱），當時設計了一個在地下鐵路行政大廈內，作為整個中央同步報時系統的母鐘，並在沿線各處，包括月台及九龍灣車廠等安裝超過700個「隨動子鐘」。據當時的廣告內文指，整個計時系統值逾350萬元，而且每日快慢不超過百萬分之一秒。