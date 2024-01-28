國產Q-Train投入港島線　鐵路迷凌晨1點捱冷爭頭位「興奮歌」再現

港鐵購入中國青島四方製列車（Q-Train），早於2022年11月於觀塘線開始載客，今日（28日）起在港島線投入服務，將陸續取代現有的英國製都城嘉慕列車（M-Train）。首班特別班次列車於早上9時46分在柴灣站2號月台開往堅尼地城方向，逾百名鐵站迷提早到月台等候列車，情緒高漲。

昨晚開始降溫，深夜低至13度，有鐵路迷今晨1時已到站外等候，為見證首班「Q-Train」甘願捱冷兼沒有睡覺。



早上9時，柴灣港鐵站已有數十位鐵路迷到達，臨近9時45分，人潮變多，逾百名鐵路迷為「Q-Train」歡呼、拍照、手提一些「宣傳物」，更有人一同共唱「真的很興奮」，場面熱鬧。

有鐵路迷今晨約1時就在柴灣站外等候，稱自己沒有睡覺只為迎接「Q-Train」。他表示，相對之下較為喜歡「M-Train」，皆因小時候就乘搭「M-Train」，是其「童年回憶」。不過他又指，「Q-Train」有LED燈、座位轉為紫色亦較為舒服。

Q-Train 將逐步取代M-Train

鐵路迷陳先生及鄭先生都相當興奮，稱「慶祝港島線Q-Train正式投入服務」，更連同其他鐵路迷一同唱歌，又指很榮幸人生中可以乘搭第一班港島線Q-Train。陳先生指，透過Facebook得知今日有首班Q-Train在柴灣開出，第一次參與這些活動，相當開心，打算稍後繼續「遊車河」。他形容「Q-Train」行車時較安靜及較光猛，而對於M-Train或被取代他就認為較為可惜，感到不捨得。

鄭先生亦相對激動，他表示，今天影完「Q-Train」後，仍會繼續影「M-Train」的行車片段，皆因知道「M-Train」或將逐步退役，期望可以用此方式珍惜「M-Train」。他指，「M-Train行咗40幾年」故相對較「嘈」。

在港生活10多年的19歲菲律賓籍鐵路迷Pascua表示，「M-Train」服務巿民多年，感覺相當可靠，他小時候就有乘搭港鐵，因為其環境、聲音、舒適度等而慢慢喜歡鐵路，但可能因為「太常見」，故相對下就較喜歡「Q-Train」。

馮先生陪同其10歲小朋友一同到柴灣迎接列車，馮小朋友從5、6歲就開始喜歡鐵路，表示很興奮、很期待，之前都有乘搭過觀塘線的「Q-Train」，形容座位顏色及路線圖不同，但座位舒適度就差不多。

馮先生表示，自己對鐵路興趣不大，但都會陪同小朋友一起參與活動，期望了解「點解佢地咁興奮」。他又表示，每樣事物如巴士、鐵路都有值得欣賞的地方，亦因為小時候都是乘搭港鐵之情懷，「一代同一代之間嘅造化同改變，你會睇到有啲嘢唔同咗。」對於Q-Train將慢慢取代舊款列車，他就形容「樣樣嘢都需要進步⋯⋯都要換啦！」

鐵路迷：即使我地唔捨得，終有一日都會走

時間到達9時45分，鐵路迷站衝上列車歡呼。新列車車廂空間較為寬闊、亦有更多扶手裝置、以及車内設有動態路線圖顯示及車廂全面採用 LED 照明等，鐵路迷一同大叫「開車啦！」，亦用手機錄下列車廣播。

住新界的中二生Junyus用了一個半鐘時間，特意前來柴灣乘搭頭班車，上到列車時更激動得出汗。他表示，雖然Q-Train早在觀塘線運行一年多，但形容對港島線而言算「新鮮」，距離「鐵路2.0」邁向多一步，科技更為先進。不過，他就指更為喜歡「M-Train」，皆因充滿童年回憶，惟「舊嘅唔去新嘅唔嚟，即使我地唔捨得，但終有一日會走。」

潘先生亦感到開心，今日7點起身特意到柴灣迎接第一班列車。相對之下，他較為喜歡「Q-Train」，因為動態路線圖較方便，但建議路線圖可加上更多資訊，如哪個車卡較近哪個出口等。「M-Train」是其「由細搭到大」，故對退役就「啲聲冇得再聽」感到可惜。他提到，自己「搵唔到點解」當初會喜歡鐵路，但現時就變得越來越喜歡。

列車到達尾站堅尼地城，有鐵路迷與列車道別，亦有人跑到對面月台趕上另一轉「Q-Train」。

港鐵發言人：今早運作大致暢順

港島線1月28日起引入全新市區線八卡列車，即中國製Q-Train，以取代現役的第一代列車，即英製 M-Train，是繼觀塘線後再有新列車投入服務的市區線。

港鐵發言人表示，新列車今早運作大致暢順，又指新列車在設施設計上有多項提升，包括更寬闊的車廂空間設計、更多扶手裝置、座椅設計符合人體工學並配備背靠、車內設有動態路綫圖顯示、車廂全面採用 LED 照明及列車配備「智能伺服器」，可實時遙距監察列車狀況，同時有助大數據分析加強列車的預防性維修。

港鐵公司於2015年批出合約，以當時價格60億元購買93列市區線新列車，以取代陸續達到資產年限的市區綫第一代列車。是次的市區線列車更換工程，是港鐵歷來在列車方面最大的投資。