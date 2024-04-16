九龍城潑水節｜3日錄13.4萬人次參與　周邊商圈經營額達4000萬

「18區日夜都繽紛@龍城美食潑水泰繽紛」於上周日（14日）結束，大會今日（16日）公布，活動一連三日吸引逾13.4萬人次參與，周邊商圈經營額達4,000萬元，成功帶動區內經濟。至於一連兩日的潑水環節共約3,300人次參與，為往年活動人數的3倍有多。大會認為移師至籃球場舉行的新安排，能讓更多市民及遊客參與潑水。



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大會︰周邊餐廳的晚市生意多做兩至三輪

大會今日公布，「泰繽紛」活動期間，除了位於賈炳達道公園足球場的泰國特色市集，以及城南道車尾箱市集的商戶外，鄰近食肆及店舖亦受惠於活動，多間周邊餐廳的晚市生意多做兩至三輪，整個商圈三日的營業額約為4,000萬元。

大會又稱，為了提供更寬廣的空間體驗潑水，今年在賈炳達道公園籃球場舉行活動，大批市民攜同子女參加。大會引述家長指，入場潑水的流程順暢，一家人玩得十分開心，又認為在籃球場潑水有氣氛，並較易看顧子女，能在安全的情況下盡情享受活動。

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外地頂級滑浪風翼選手趁來港比賽抽空玩潑水

大會續指，今年的潑水環節新增電音元素，吸引不少青少年特意參與，而來自新加坡、泰國、日本、西班牙、法國及本地的頂級滑浪風翼選手，趁來港參加亞洲錦標賽期間，忙裡偷閒投入活動。

潑水環節3,300人次參與 比往年升逾三倍

大會又指，一連兩日的潑水環節共約3,300人次參與，為往年活動人數的3倍有多，認為新安排能讓更多市民及遊客參與潑水。