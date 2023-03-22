多圖直擊紅潮｜深水灣今即掛紅旗　淺水灣內灣染紅　死魚浮水面

近日天氣和暖，溫度回升，康樂及文化事務署今日(22日)表示，在港島南區深水灣泳灘發現紅潮，泳灘掛起紅旗，提醒市民勿在該處游泳。記者現場直擊，除了深水灣外，相連的淺水灣也被染紅，其中在泳灘東南面的天后及觀音像對出內灣，積聚大片紅潮，水面有死魚，但未有臭味。



▼3月22日下午 深水灣出現紅潮▼



康樂及文化事務署今日下午4時公布，指深水灣泳灘由於發現疑似紅潮已懸掛紅旗，提醒市民勿在該處游泳，直至另行通知。現場所見，海面略帶淺紅色，拍岸的海水可見到明顯的紅色。

相連的淺水灣，拍岸海水同樣呈淺紅色；在東南面的天后及觀音像對出內灣，則可看到一大片磚紅色的紅潮，十分明顯；水魚有些小魚屍體，現場未聞到臭味。根據泳客上載相片，深水灣昨日已見有紅潮，在泳灘兩邊有一大批死魚飄浮。

▼3月22日下午 淺水灣出現紅潮▼



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本月11日荃灣汀九泳灘出現紅潮引起的「藍眼淚」現象，不過今日入夜後在淺水灣並未有「藍眼淚」，料這次紅潮不是夜光澡引致。

▼2023年3月11日 晚上早段汀九泳灘再現「藍眼淚」▼



紅潮出現緣於該處水質受污染，另外都與氣溫回升，以及天氣潮濕有關。近日本港多處有雨，而氣溫亦較溫暖，令養分沖入大海，有利紅潮形成。

漁護署資料顯示，當海水裡的一些微型單細胞、浮游藻類暴發性地大量繁殖，藻類含有的色素引致海水變色，這一種自然生態現象便稱為「藻華」；因應不同的藻類色素，藻華可令海水變成粉紅色、紅色、褐色、褐紅色、深綠色或其他顏色。

署迉指紅潮普遍用來描述由高濃度藻華引致海水變色的現象。有少數的藻類品種會引起紅潮，令魚類死亡；另外有些藻類，即使在低濃度情況下都有機會產生不良影響，產生毒素污染海產或對人體有害。