般咸道石牆樹本月加劇腐爛斷裂　支撐點脆弱　路政署傾向移除

石牆樹是本港一個特色，吸引不少遊客到來打卡。位於西環般咸道與醫院道之間的斜坡、屬古樹名木的一棵石牆樹（古樹名木冊編號：HYD CW/1），由路政署按護養及定期為其進行評估。去年9月颱風蘇拉及黑色暴雨警告信號過後，樹木主幹及樹枝不同位置有傾斜或移動，該樹穩定性存在隱患。



路政署本月初發現，該樹樹根腐爛和斷裂情況均有加劇惡化的跡象，其主要支撐點愈來愈脆弱，在惡劣天氣或風季期間將大大增加樹木倒塌的風險，經詳細評估後，路政署傾向移除該樹，並透過樹木管理辦事處安排了諮詢，獲表示理解及意向可接受，署方待綜合考慮各方意見後盡快敲定方案細節。



位於西環般咸道與醫院道之間的石牆樹，其高度已超出其身後醫院道之上，目測接近醫院道建築物兩層樓高。（蘇煒然攝）

發展局及路政署今日（28日）回覆查詢時表示，位於般咸道與醫院道之間的斜坡上一棵屬古樹名木的石牆樹（古樹名木冊編號：HYD CW/1），由路政署一直按樹木管理辦事處制訂的技術通告護養，以及定期為其進行評估。

2019年2月證實感染褐根病

署方表示，該樹自2019年2月被證實感染褐根病後，一直遵照發展局《褐根病管理手冊》的指引，持續監察該樹的健康及結構狀況，並施行多項措施，包括除恆常護養檢查外，每3個月進行樹木風險評估、定期修剪樹枝以減少樹冠的重量和整體荷載、噴灑殺真菌劑，以及採用土壤改良劑等，以期改善該樹的健康情況。

由於該樹經大幅修剪後仍持續向醫院道傾斜，在詳細考慮相關持份者及專業意見後，路政署於2021年4月開始在般咸道以大型混凝土塊及拉攬穩固該樹。上述各項措施至今的累計支出約為90萬元。

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去年9月拉蘇襲港後主幹及樹枝傾斜

路政署去年進行恆常護養檢查期間，發現該樹其中一條支撐主根已斷裂，同年9月初，在颱風蘇拉及黑色暴雨警告信號過後，於另一次恆常護養檢查中，發現樹木主幹及樹枝不同位置有相當程度的向外傾斜或移動，顯示該樹的穩定性存在隱患。

署方於去年9月22日通知中西區區議會樓宇管理、環境衞生及工務委員會，為該樹進行一次較大幅度的緊急修剪，務求減輕樹身的重量和減少受風的冠幅，以減低樹木倒塌的風險。其後繼續定期測量樹木的移動幅度及實施緩減措施外，今年1月聘請承辦商定期量度拉攬的張力，以更密切監測該樹的移動情況。

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4月加劇惡化 路政署傾向移除已通報樹木辦

路政署在今年4月初發現，該樹的樹根腐爛和斷裂情況均有加劇惡化的跡象，使其主要支撐點越來越脆弱，已即時向樹木管理辦事處通報有關情況。由於該樹漸漸失去根部主要支撐，在惡劣天氣或風季期間將大大增加樹木倒塌的風險。

路政署經詳細評估後，傾向移除該樹，並已就此意向經樹木管理辦事處安排諮詢城市林務諮詢小組，獲其表示理解及認同有關意向屬可接受，因此路政署亦正安排與相關持份者溝通，以期因應該樹的最新狀況及相關建議，綜合考慮各方意見後盡快敲定方案細節。