首十個月4790棵樹倒塌按年增2.6倍　發展局計分制明年有初步建議

本港近年頻頻發生樹木倒塌意外，發展局今日（8日）回覆立法會議員書面質詢透露，單是今年首10個月，共有4,790棵樹木倒塌或嚴重折斷，較去年增2.6倍，其中以洋紫荊佔最多，共有485棵樹木，台灣相思則亦佔421棵，其餘黃鐘木、宮粉羊蹄甲、合歡等品種，今年倒塌或嚴重折斷的樹木亦有過百棵。

發展局表示，相關專責小組正研究設立計分制度，檢討路旁樹木的合適性及可持續性，預計於明年內得出初步建議。



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發展局資料顯示，2019年受颱風及暴雨等惡劣天氣影響而倒塌或嚴重折斷的樹木數目達850棵、2010年是1,040棵、2021年是2,070棵、2022年是1,320棵。至於2023年，倒塌或嚴重折斷的樹木高達4,790棵，比去年增加超過2.6倍。其中洋紫荊佔485棵、台灣相思佔421棵、黃槿佔316棵、合歡佔284棵、銀合歡佔269棵，其大花紫薇、黃鐘木、宮粉羊蹄甲等品種亦各有超過百棵樹木倒塌或嚴重折斷。

發展局表示，一直提倡以「植樹有方•因地制宜」(Right Tree, Right Place) 原則栽種樹木，當局早前已制定《街道選樹指南》及推出作業指引推介種植原生品種供部門參考。

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對於立法會議員陳恒鑌關注銀合歡在郊區迅速蔓生，妨礙本地樹木的自然更替，發展局指，銀合歡並不在《街道選樹指南》所介紹的品種之列。當局指，銀合歡為外來入侵物種，較多生長於荒地或疏林邊緣，生命力頑強，並會妨礙本地物種的自然演替，而且樹枝很脆弱，容易在強風下折斷或倒塌，構成危險。政府部門在進行日常植物管理工作時會移除銀合歡，以免對生態或公眾安全造成影響。

當局又提及，負責檢討路旁樹木種植和護養的專責小組今年初提出多項措施， 改善樹木管理指引及執行工作，當中提出需要全面檢討用以釐定現時路旁樹木的合適性及可持續性的準則及計分制度，有系統地識別長遠而言有潛在風險的大型路旁樹木，並為不同情況制訂適當的跟進措施，當中可包括護理或分階段移除方案。

發展局指，有關研究現正進行，預計於2024年內可就計分制度和準則得出初步建議，而整個研究將於2025年完成。

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