深水埗織善社區節吸引5000人到場　孫玉菡：政、商、民合作扶貧

太子大南街今日（28日）舉行深水埗首場大型街頭嘉年華「織善社區節」，設有約40個不同主題的攤位，如二手衣物、手工製作、遊戲攤位及打卡位等，吸引逾5,000市民參加。



勞工及福利局局長孫玉菡出席開幕禮時表示，「織善社區節」與政府扶貧理念相同，着重於政、商、民合作。他又指，扶貧工作在於「扶佢一把」，給予機會他們顯露自己才華，展示價值。周大福慈善基金主席鄭家成表示，希望為社區入面默默耕耘的伙伴牽線，當多條線同時拉起，就結成一幅看得見的「善網」，合作共建愛心社區。



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「織善社區節」由周大福慈善基金及香港社會創投慈善基金會(SVhk)共同主辦，，水埗民政事務處及深水埗區議會協辦。超過80個非牟利組織、社企、街坊、小店共同參與。

活動共分為六大主題區，包括「彼此學習」、「彼此聆聽」、「彼此看見」、「織善文創」、「織善街坊」及「織善客廳」，設有攤位遊戲、工作坊、手工創作、互動體驗、展覽、音樂表演等，讓市民參與攤位活動後換取「織善優惠劵」及「織善消費券」，享受區內不同優惠為小店打氣，及免費享用Snapio拍照亭等。

會場特設兩個大型跨界藝術裝置：以雲朵彈床結合逾500個汽球而成的《社區客廳》裝置，以及互動裝置以拼圖展示深水埗的風景《彼此看見》。

全新年青人創作企劃《織善未來式：五條線織出善》的原創歌曲於「織善社區節」粉墨登場，夥拍由著名創作人周耀輝、馮穎琪創辦的音樂社企「一個人一首歌」，為參加者呈獻音樂表演。

勞工及福利局局長孫玉菡出席開幕禮時表示，「織善社區節」與政府扶貧理念相同，着重於政、商、民合作。(鄧宇詩攝)

孫玉菡：必須嘗試不同類型扶貧工作 唔試點會成？

孫玉菡出席開幕禮致詞時表示，「織善社區節」與政府扶貧理念相同，着重政、商、民合作。他指社會各持份者必須嘗試不同類型的扶貧工作，「唔試點會成？」他提到，香港社會的確面對不同困難，扶貧工作在於助基層１「扶佢一把」，給予機會他們顯露自己才華，回饋社會，展示價值。

他指「織善社區節」提供了平台予社區試不同人士展示自己才華，自力更生，為香港創造更多美好的將來。

周大福鄭家成：目標結成一幅看得見的「善網」

周大福慈善基金主席鄭家成表示，基金其中一個目標織成一個「蜘蛛網」，建立有人情味的社區，同時連繫更多社區夥伴。他指今次與SVhk的合作計劃以」織善社區」為名，正是希望為社區入面默默耕耘的伙伴牽線，當多條線同時拉起，就結成一幅看得見的「善網」。他指這活動標誌周大福慈善基金的發展新里程，將會繼續紮根社區，透過不同形式的合作共建愛心社區。鄭的侄子新世界發展行政總裁鄭志剛今日也有出席開幕儀式。

新世界發展行政總裁鄭志剛（左二)與叔父周大福慈善基金主席鄭家成（左三）「同框」，一同出席深水埗織善社區節開幕儀式。

SVhk創始人兼行政總裁魏華星期望今次活動讓公眾感受到社區的魅力和多樣性，「『織善社區節』是一個由社區做起的活動，不是為了街坊而做，而是讓街坊相信自己可以參與。」