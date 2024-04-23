織善社區節︱深水埗首場大型嘉年華4.28舉行　近40攤位橫跨大南街

深水埗首場大型街頭嘉年華「織善社區節」將於本周日（28日）舉行，設有六大主題區、近40個不同主題的攤位活動及打卡藝術裝置，橫跨文青集中地大南街及石硤尾街。



「織善社區節」由周大福慈善基金及香港社會創投基金（SVhk）共同主辦，並邀請超過80個社區伙伴，包括一眾NGO、社企、街坊及小店聯手策劃。活動費用全免，市民只需完成每個主題區的最少一個攤位活動，即可換取「織善優惠劵」享受區內不同小店優惠，及免費享用Snapio拍照亭等，同時換領價值25元的「織善消費券」，共有4,000份。



（織善社區節大會提供）

「織善社區節」的六大主題區分別為「彼此學習」、「彼此聆聽」、「彼此看見」、「織善文創」、「織善街坊」及「織善客廳」，設有攤位遊戲、工作坊、手工創作、互動體驗、展覽、音樂表演等等，公眾可於活動當日即場報名參與。

「織善社區節」更設有兩個大型跨界藝術裝置，市民可以創意角度拍攝打卡合照，與親朋好友分享，將「織善」的理念傳遞到深水埗及其他社區的每個角落。兩個藝術裝置分別是《幼兒天地：社區客廳》和《彼此看見》。

《幼兒天地：社區客廳》以雲朵結合逾500個氣球，設計成巨型彈彈床藝術裝置，點綴大南街街角，睇得又玩得，寓意將希望和快樂帶到深水埗每個家庭；《彼此看見》互動裝置則讓參加者透過拼圖尋找深水埗的風景，其中一面更輯錄了24個地區夥伴的介紹，讓公眾更全面地了解社區不同地方特色，加深了解地區夥伴的角色和貢獻。

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「織善社區節」活動費用全免，歡迎公眾參加。活動名額、消費券及優惠券數量有限，先到先得，派完即止。

《織善社區節@大南街》 節目詳情

活動日期：2024年4月28日（星期日）

活動時間：上午11時至下午5時

開幕典禮：下午2時至2時45分

活動地點：深水埗大南街161 至 221號

活動入口：深水埗大南街221號（近南昌街）

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