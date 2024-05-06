政府公眾停車場收費加價　6.1起私家車時租加$1　月租加$150

運輸署今日（6日）公布由下月1日起調整轄下11個政府公眾停車場的收費，私家車及客貨車時租加1元、日泊加10元、夜泊加5元、月租加150元。加價後收費最貴的停車場為林士街停車場、天星碼頭停車場、大會堂停車場，每小時收費19至25元；收費最便宜的則為筲箕灣停車場，每小時收費13至15元。



林士街停車場(資料圖片)

運輸署今日公布由下月1日起調整轄下11個政府公眾停車場的收費，包括堅尼地城停車場、林士街停車場、天星碼頭停車場、大會堂停車場、天后停車場、筲箕灣停車場、香港仔停車場、雙鳯街停車場、黃大仙停車場、葵芳停車場及荃灣停車場。

林士街、天星碼頭、大會堂停車場時租增至$25

私家車及客貨車時租加1元、日泊加10元、夜泊加5元、月租加150元。旅遊巴士及貨車時租加1元、夜泊加5元，其他不變。電單車日泊加2元、夜泊加1元、月租加40元，其他不變。的士只有月租加70元。

加價後收費最貴的停車場為林士街停車場、天星碼頭停車場、大會堂停車場，早上7時至晚上11時時租收費增至25元，晚上11時至早上７時時租收費增至19元，星期一至六的日泊收費增至200元，星期日及公眾假期增至140元，星期一至六的夜泊增至75元。

加價後收費最便宜的停車場為筲箕灣停車場，早上7時至晚上11時時租收費為15元，晚上11時至早上7時時租收費為13元，星期一至六的日泊收費為100元。