商場空置｜房委會公屋商場空置率近3% 深水埗重災 麗翠商場最高
撰文：洪芷菁
出版：更新：
房委會轄下不少公共屋邨商場出現「吉舖」，超級市場和日用品店等亦退場，影響居民日常生活，房屋局今日（8日）回應立法會議員鄭泳舜質詢時稱，本港公屋邨商場的整體空置率近3%，其中深水埗區達5.32%，為最高一區，該區又以麗翠商場空置率最高，達15%。
深水埗7公屋商場共506舖有42間「吉舖」
今日舉行立法會會議，鄭泳舜關注本港公共屋邨商場的店舖空置率，房屋局回應時提及，其中深水埗區的公共屋邨商場有506間店舖，而空置店舖有42間，空置率有5.32%，為最高一區，其次是屯門（4.08%）、沙田（3.66%）、觀塘（3.36%）、葵青（2.9%）等。整體而言，全港18區公屋邨商場的空置率則為2.93%。
另外，房屋局提供資料顯示，今年截至3月11日，房委會轄下位於深水埗區7個公屋邨商場，以麗翠商場的空置率最高，達15%，其次是蘇屋商場（11.4%）、海麗商場（11.28%）及清麗商場（9.09%）等。
房屋局回應時又稱，同時間亦有不少新的商場在多區落成，在過去5年，新落成的商場共有15個，新增店舖數目亦有296間。
內地團｜富山邨兩團百人食團餐 逛公屋商場櫥窗遊 有團友稱未飽逾3成領展公屋商場 無個人名稱執業西醫診所五一｜落雨天留住港人本地消費 屯門商場旺場食肆需排隊南區置富花園商場成「遺址」 吉舖佔三分一 街市周日無魚賣