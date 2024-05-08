商場空置｜房委會公屋商場空置率近3%　深水埗重災　麗翠商場最高

房委會轄下不少公共屋邨商場出現「吉舖」，超級市場和日用品店等亦退場，影響居民日常生活，房屋局今日（8日）回應立法會議員鄭泳舜質詢時稱，本港公屋邨商場的整體空置率近3%，其中深水埗區達5.32%，為最高一區，該區又以麗翠商場空置率最高，達15%。



房屋局回應時提及，本港公屋邨商場的整體空置率近3%，其中深水埗區達5.32%。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

深水埗7公屋商場共506舖有42間「吉舖」

今日舉行立法會會議，鄭泳舜關注本港公共屋邨商場的店舖空置率，房屋局回應時提及，其中深水埗區的公共屋邨商場有506間店舖，而空置店舖有42間，空置率有5.32%，為最高一區，其次是屯門（4.08%）、沙田（3.66%）、觀塘（3.36%）、葵青（2.9%）等。整體而言，全港18區公屋邨商場的空置率則為2.93%。

另外，房屋局提供資料顯示，今年截至3月11日，房委會轄下位於深水埗區7個公屋邨商場，以麗翠商場的空置率最高，達15%，其次是蘇屋商場（11.4%）、海麗商場（11.28%）及清麗商場（9.09%）等。

房屋局回應時又稱，同時間亦有不少新的商場在多區落成，在過去5年，新落成的商場共有15個，新增店舖數目亦有296間。