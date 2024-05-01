五一｜落雨天留住港人本地消費　屯門商場旺場食肆需排隊

內地五一黃金周今日（1日）展開，在大批旅客湧港之際，本港市民亦趁一日假期外出消費。下午位於屯門Vcity商場人頭湧湧，不少食肆均需輪候入場。有平日北上的市民，適逢五一假期及下雨天，故留港消費，預算消費二千元內。另外亦有市民打算花費五千買首飾。



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下午位於屯門Vcity商場人頭湧湧，大部分食肆都需排隊輪候入場，每間店外均有十多人取票號後輪候進店。居於屯門、趁五一假期逛商場的黃小姐稱，除了到商場內的超級市場購物，亦留意商場內的珠寶店有推廣優惠，打算為母親挑選珠寶首飾，作為即將到來的母親節禮物，預算花費五千元。

一家四口逛商場的關小姐表示，平日很少逛商場，適逢五一假期，加上雨天，故到商場用膳及購物。她稱在日本燒肉專門店用膳，四人共花費七百多元，認為「好抵」，而購物預算則約一千至二千元，以換領免費泊車優惠。她表示平日都會北上遊玩，不過因內地正值五一假期，未有計劃今日北上。

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經常訪港的深圳旅客宗小姐表示，遊覽完維港海旁及尖沙咀K11購物中心，便乘坐地鐵到屯門Vcity商場，計畫即日往返。不過她表示，今晚打算再返回維港觀賞煙火表演。她稱花了約兩百元買了健康產品等，並預算兩千元買化妝品及零食。

另外，位於該商場地下停車場的永東巴士站，在五月天香港演唱會期間，每日下午四時開設一班免費巴士前往中環海濱空間，接載持有五月天門票及永東巴士車票的乘客前往參與五月天演唱會。不過下午四時至四時半，仍未見有乘客上車。