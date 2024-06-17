大水坑往來馬料水至大美督街渡7.9停辦　當局邀欲競投者表意願

營運「馬鞍山大水坑 – 馬料水 – 大美督」 街渡航線的「聲威實業有限公司」，今日（17日）宣布將於7月9日起停辦。運輸署正邀請有興趣人士表達競投意願，預期新渡輪服務會在今年第三季開辦；又或按需要在署長諮詢準營辦商需要，再定在較後日期開辦。



「聲威實業有限公司」發出通知公布，往來大水坑與馬料水至大美督的街渡航線停辦。（聲威實業有限公司Facebook圖片）

聲威實業2022年7月起營運此航線

「聲威實業有限公司」透過停辦航線通知，感謝各位乘客支持，但未公布停辦原因。根據資料，該公司於2022年7月起提供「馬鞍山大水坑 – 馬料水 – 大美督」街渡服務，只於星期六、星期日及公眾假期營運，成人及3歲或以上小童單程20元，3歲以下免費。由大美督大水坑至馬料水船程約15分鐘，再由馬料水至大埔大美督的船程則30分鐘，全程約45分鐘。

運輸署正邀請有興趣人士遞交競投興趣表達書，接受遞交時間為6月14日起，截止日期為6月28日正午12時。有意競投者需提供資料，說明營辦及管理渡輪服務的經驗及能力等，並提出建議收費，其班次、船隻及顧客服務計劃需符合署方所訂的最低要求。

「聲威實業」除經營往來大水坑及馬料水至大美督街渡服務，亦營運吉澳往來鴨洲等街渡航線。（「聲威實業」fb）

根據署方要求，「馬鞍山大水坑 – 馬料水 – 大美督」街渡服務，仍維持星期六、日及公眾假期營運，基本提供共8個班次，全長約4.3海里航程時間少於120分鐘。擬使用的船隻須在不包括船員下，提供不少於40人的載客量，並符合商船的法定規定。