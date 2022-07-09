大水坑、大美督街渡首航「很興奮」 居民望疏導汀角路擠塞

大埔大美督一向是郊遊勝地，然而出入的交通都只靠一條汀角路，隨着龍尾泳灘去年開放，汀角路擠塞情況更加嚴重，居民直指有如「西貢翻版」。有船公司成功向運輸署申請加開街渡航線，在周末及假日來往大美督、大水坑和馬料水，航線今日（9日）首度開航，有地區人士今早為航線舉行「首航禮」，表示期望航線能疏導遊人流，為村民提供另一個交通選擇，而今早亦有不少街坊排隊興奮等坐頭班船。



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由大水坑至大尾督全程約1小時 逢周末或公眾假期開放

由聲威實業有限公司營運的新街渡航線，只在周末及公眾假期提供服務，單程收費20元，其中由大水坑至馬料水的船程約15分鐘，馬料水至大尾督的船程則需45分鐘，以大水坑開出來說，每日由早上11時至下午7時共有5班船。乘客可帶同單車，並以每部10元的收費上船，寵物方面則因大水坑碼頭所在的海濱長廊屬康文署範圍，現時寵物不可進入，只可來往馬料水和大美督。至於2元長者優惠，聲威實業指會盡快向運輸署申請。

航線首班船今早11時在大水坑碼頭開出，地區人士在今早10時首先在大美督上船舉行「首航禮」，並安排一班街坊一同試搭。汀角路民生關注組主席劉志成表示，汀角路的擠塞問題一向嚴重，去年農曆新年期間，車龍曾長達3、4公里，據村民反映，平日5分鐘的車程當時竟要用上45分鐘；其後龍尾泳灘開放，前來的遊人更多，曾有數百居民在大尾督候車多時仍「上唔到」。劉指有村民建議發展水路，於是他們聯絡了聲威實業，並爭取各村代表和鄉事委員會的支持，最終由營運者向運輸署提出申請。

一班街坊一起試搭新航線。（梁鵬威攝）

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大美督居民呻每逢周末塞車情況似西貢

劉志成指，審批過程歷時約一年，至上月終獲悉署方批准航線，期望航線能為大尾督帶來更多遊客、食肆有更多生意；他又指，每班船可接載約120人，三個停泊點能照顧東鐵、屯馬線乘客的接駁需要，希望街渡能有助紓緩交通擠塞，讓居民在公共交通方面多一個選擇。

前來試搭的居民中，包括了大尾督村原居民黃先生一家人。他指今天與太太、兩名女兒一起前來試搭，認為近年疫情爆發之下，市民留港四出找尋好去處，故多了遊人前來大美督遊玩，亦令附近一帶道路更加擠塞；假日時單是汀角路，出入的車程已至少需要半小時，塞車情況「好似西貢咁囉。」

在大水坑碼頭上，早上約11時已有數十名帶同不同拍攝器材的交通迷以及街坊排隊。（梁鵬威攝）

黃先生又指，龍尾泳灘的車位少，部分車輛會在旁等候，但對路面造成阻塞；而現時多了水路， 一家人日後到馬鞍山遊玩，或者轉乘其他車較為方便，他們會考慮將之視為另一個出行選擇，「最好星期一至五都有，不過都明白，始終返工日子係少人啲。」

作「首航禮」的船隻在約11時抵達大水坑碼頭，當時已有數十名帶同不同拍攝器材的交通迷以及街坊排隊，在岸邊等候上頭班船。船隻坐滿後便沿馬料水方向浩浩蕩蕩起航，船上乘客不忘興奮打卡或拍照。