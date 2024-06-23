助37個棕地作業者獲規劃許可　甯漢豪：以人為本支援受影響人士

發展局局長甯漢豪今日（23日）於網誌交代，截至今年3月底，發展局跨專業專隊已幫助37個受政府項目影響的棕地作業經營者取得規劃許可；而位於古洞南的「農業園」，已將首期農地悉數分配受影響農戶，包括古洞北／粉嶺北項目受影響人士。



甯漢豪指，當局正籌備「農業園」第二期首階段的工作，預料工程最快於2025年內展開；並強調政府會「繼續本著『以人為本』的精神，做好受清拆影響人士的支援及溝通工作。她預計隨著新發展區發展，收地工作可能會影響更多棕地作業者，當局會密切留意情況，加緊處理及支援受影響棕地作業者。



發展局局長甯漢豪今日（23日）於網誌交代，位於古洞南的「農業園」，已將首期農地悉數分配受影響農戶，包括古洞北／粉嶺北項目受影響人士。（資料圖片／梁鵬威攝）

曾助寮屋區居民獲得公屋及申請房屋單位

甯漢豪今日發表題為「以人為本 全方位支援受發展影響人士」的網誌，提到政府現時就各個土地發展項目收地時，所提供的安置補償安排，並積極從不同渠道聯絡受影響人士，當中包括2018年改善寮屋住戶上樓及特惠津貼，引入免經濟審查安置選項，放寬搬遷津貼申請資格；以及2022年改善土地業權人及業務經營者的特惠補償制度，將新界土地特惠補償制度改為兩級制；以及放寬「露天／戶外業務經營者特惠津貼」資格準則及計算方法；她又指，在過去數年有陸續檢視各項農戶特惠津貼，包括提升了耕作農戶及禽畜農戶的特惠津貼額。

網誌又提到，由地政總署設立社區聯絡服務隊，會與受影響人士「第一身溝通」，包括協助受影響人士了解發展計劃進度，講解補償、安置安排細節，並向政府部門反映民情；文中提到服務隊曾助一名元朗朗邊寮屋區居民，以及竹園聯合村寮屋區居民，分別按安置政策獲得公屋，以及申請房屋單位。

甯漢豪又於網誌交代，截至今年3月底，發展局跨專業專隊已幫助37個受政府項目影響的棕地作業經營者取得規劃許可。（資料圖片／圖為新界粉嶺一帶）

非全部棕地可轉至多層產業大樓 甯漢豪：金錢補償與協調服務並行

甯漢豪說：「政府長遠目標是發展多層現代產業大樓，以推動產業發展，並容納受政府發展影響的棕地作業。」

她指這類大樓需時興建，且非所有棕地作業都可在大樓營運，因此發展局採「金錢補償與協調服務並行」的方向，協助受影響的業務經營者，其中包括地政總署會盡早主動接觸受影響經營者，除了提供協助及金錢補償，亦會物色合適的政府土地，讓受影響棕地作業者參與短期租約投標。

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截至3月底共助37個棕地經營者 未來收地或影響更多人將加緊支援

至於由發展局成立，為覓地重置者提供規劃及諮詢服務的跨專業專隊，則截至今年3月底，已協助37個受政府項目影響的棕地作業經營者取得規劃許可，當中包括受古洞北／粉嶺北新發展區、洪水橋／厦村新發展區和元朗南發展區項目影響的經營者，當中有來自物流、汽車維修、製木及鄉郊工業、建造業等行業。

甯漢豪指隨著新發展區發展，收地工作可能會影響更多棕地作業者，當局會密切留意情況，加緊處理及支援受影響棕地作業者。

正規劃「農業園」二期首階段工作 最快明年展開

至於受影響農戶，則可獲優先申請租用古洞南的「農業園」，首期農地現已悉數分配予受政府發展項目影響農戶，當中包括受古洞北／粉嶺北新發展區及其他政府發展項目影響的農戶。當局亦正規劃「農業園」二期的首階段工作，預料工程最快於2025年內展開。

甯漢豪結尾表示，「政府會繼續本著『以人為本』的精神，做好受發展清拆影響人士的支援及溝通工作」。