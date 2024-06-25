大埔公路沙田段｜擴闊南行三線後　運流局：早上往九龍沒明顯車龍

大埔公路沙田段南行車道，剛於周日（23日）啟用，運輸及物流局今日（23日）表示，持續關注該路段交通情況後，發現早上繁忙時段經該路段往九龍或荃灣方向，大部分時間明顯沒有出現車龍，當中近馬場經大埔公路南行到蔚景園一帶行車時間大減至原本的三分一。



運輸及物流局今日（25日）在Facebook表示，繼大埔公路沙田段北行車道於本月2日開通三線行車，本周日（23日）擴闊後的三線南行車道亦正式啟用，該局聯同運輸署及土木工程拓展署持續關注通車後的交通情況。

局方表示，這幾天早上繁忙時段經大埔公路（沙田段）往九龍／荃灣方向，大部分時間明顯沒有出現車龍。近馬場經大埔公路南行到蔚景園一帶行車時間，更大減至原本的三分一，即只需約五分鐘。以往繁忙時間車龍最長延至沙田污水處理廠的情況亦不再出現。

運流局表示，相信新界東居民都已感受到，亦聽到不少市民對該路段多年來的塞車問題得到明顯改善紛紛讚好，局長林世雄感到十分高興，感謝各部門及承辦商，尤其前線工友一直以來的努力。

林世雄表示，樂見擴闊後的大埔公路雙向方向為市民帶來即時的交通效益，亦藉這機會呼籲駕駛人士根據路牌指示，選定適當的行車線前往大圍、九龍（西）或荃灣。他相信市民在熟習後，行車可以更為暢順，更有助進一步改善沙田一帶的交通。