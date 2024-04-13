運流局：大埔吐露港意外顯完善道路重要　張欣宇：沙田T4難起作用

大埔吐露港公路昨日（12日）發生交通意外，導致部分行車線封閉。運輸及物流局在社交平台指，意外反映完善道路網絡的重要性。局方又稱，現時沙田和大圍附近路段如遇上事故，有關道路隨時出現倒灌，引致交通癱瘓。在T4主幹路落成後，當部分路段受到阻塞時，更具彈性的道路網絡將為公眾提供更大的便利和保障，更表示如T4主幹路不適時推展，後果將更不堪設想。



不過，兩名「A4聯盟」的立法會議員張欣宇及林素蔚則留言，張反問一宗發生在上游吐露港公路大埔的意外，作為下游分流的T4又怎樣可以幫到「增加抵禦力」呢？更表示兩套工程孰難孰易，不然請土木系教授給予意見？



林則指，如果可以提早建成沙田繞道及拓寬T6，政府既可以省下近72億元巨資，亦能更有效帶走大埔公路沙田段約三成車流。



運輸及物流局表示，T4主幹路的策略性功能在於能夠提供一條直接路線，可有效減輕大涌橋路／沙田鄉事會路路口的擠塞情況。（運輸及物流局Facebook）

運流局：吐露港公路交通意外反映完善道路的重要性

局方在文中指，大埔吐露港公路發生交通意外，導致往九龍方向部分行車線需要封閉，反映完善道路網絡的重要性，如果道路抗禦能力不足，將會影響整個地區，以至往返香港各區的交通。

局方稱，沙田鄉事會路轉入大埔公路沙田段支路曾發生一宗輕微交通意外，車禍除堵塞整條沙田鄉事會路外，車龍更蔓延至源禾路一帶，在T4主幹路落成後，當部分路段因交通意外或極端天氣狀況受到阻塞時，更具彈性的道路網絡將為公眾提供更大的便利和保障。隨未來數年馬鞍山將有大量人口遷入，加上沙田污水處理廠和馬料水一帶的規劃發展，局方認為會進一步加重新界東北的交通壓力，表示如T4主幹路不適時推展，後果將更不堪設想。

張欣宇：局方所舉的例子說明要加快興建沙田繞道

不過，張欣宇則留言，一宗發生在上游吐露港公路大埔的意外，作為下游分流的T4又怎樣可以幫到「增加抵禦力」呢？他續稱局方所舉的例子說明需要集中資源加快興建沙田繞道，只有沙田繞道才能從源頭分流吐露港和大埔公路沙田段，並且增加整個北都發展的「抵禦力」。

此外，張表示利用馬料水T6橋擴闊之機，加建一條南行支路，讓馬鞍山車流可以提早進入吐露港/大埔公路沙田段，造價較T4實惠，甚至可更快完工，稱連 T4 「飛天遁地」式建造在政府眼中都不成問題，T6只是在未來一片空地之上加條支路，又算什麼難度？更表示兩套工程孰難孰易，不然請土木系教授給予意見？

林素蔚則表示，希望局方可以研究替代方案，包括如果可以提早建成沙田繞道及拓寬T6，政府既可以省下近72億元巨資，亦能更有效帶走大埔公路沙田段約三成車流。當吐露港再有類似事故時，市民亦能有多個選擇，改善大埔區內交通，更不至於全部塞死在吐露港公路。