區議會｜立法會與大埔及中西區議員交流　李鎮強：更了解地區情況

立法會時隔多年，再安排立法會議員與區議會議員舉行會議及午餐聚會，今日與立法會（31日）會面的是大埔區及中西區。



討論中西區海濱長廊、興建電車博物館等

中西區區議會與立法會議員討論持續發展的中西區海濱長廊、興建電車博物館、中山紀念公園增設智能停車場。有份出席交流會的自由黨中西區區議員楊哲安指，今次會面較多年前更融洽，大家積極就地區情況交換意見。

參加與中西區區議會交流會議的自由黨選委界立法會議員李鎮強表示，如要發展海濱長廊，則需要修訂《保護海港條例》，會上亦有與區議員就此交流意見。另一位出席會議的民建聯會計界立法會議員黃俊碩表示，藉本次交流認識更多區議員，相關討論讓立法會議員更加了解地區看法。

大埔區議會商東鐵白石角站工程進度

大埔區議會與立法會討論盡快開展大埔廣福橋行車道工程、東鐵加建白石角站工程進度、改善林村河兩岸配套設施，創造市民休閒健體康樂活動空間。

參加與大埔區議員會面的新民黨立法會議員李梓敬表示，交流會讓地區聲音更好地傳達至立法會，對於推動地區政策亦有幫助。