食環警方上半年7次聯合打擊深水埗回收店阻街　8月將增加行動

撰文：余心美
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深水埗欽洲街、海壇街一帶的二手電器回收及買賣成行成市，食環署數字顯示有70多間營運商，但在日常運作中引伸阻街的問題，影響居民出入。

今年上半年，食環署和警方採取7次聯合執法行動，向二手電器營運商提出3宗檢控，並在行車路、行人路及後巷等公眾地方檢取207件共重約14.6公噸的雜物，8月將增加聯合執法行動的次數；食環署上半年的8次獨自突擊執法中，亦提出6宗檢控。

2022年10月5日，食環署與警務處在多區展開連串嚴厲執法行動打擊非法店舖阻街。圖示食環署人員在深水埗採取行動。（政府新聞處）
2017年9月20日，立法會議員巡視阻街。食環署代表指，平日職員巡查街道時，發現有物品阻街，會發出移除障礙物通知書，若無人認領，會充公電器。（資料圖片/李澤彤攝）

七次行動向回收店提3檢控　檢14.6公噸雜物

深水埗區議會的食物環境衞生委員會將於明天（18日）討論由數名區議員提出的區內二手電器回收及買賣衍生的阻街問題。食環署提交文件指出，欽州街、海壇街、醫局街及界限街一帶，是二手電器營運商的集中地，這裡有70多間從事回收及買賣二手電器的營運商。

今年1月1日至6月30日，食環署聯同警方採取7次聯合執法行動，在上址一帶共向二手電器營運商提出3宗檢控，並在行車路、行人路及後巷等公眾地方檢取207件共重約14.6公噸的雜物，共發出108張定額罪款通知書。

同期，食環署曾8次獨自的突擊執法行動，向上址一帶二手電器營運商提出6宗檢控。據署方觀察，現時上址情況已較2022年11月聯合執法行動展開前有所改善；警方在海壇街一帶亦作出針對性交通執法，打擊違例泊車洐生的交通安全問題。

2022年10月3至5日，食環署與警務處自10月3日起展開連串嚴厲執法行動，打擊店舖阻街，圖示深水埗部分地點於行動後的情況。（政府新聞處）

8月將增加聯合打擊次數

為進一步打擊有關違規，食環署會聯同警方於8月開始，增加聯合執法行動的次數。警方會繼續和相關部門及社區持份者溝通，並就街道管理事宜作意見交流及期望管理。食環署表示，會繼續密切留意及與各部門積極改善上址一帶的情況，會積極與警方進行聯合執法行動。

食環署拒為阻街納攝錄監察之列

就區議員要求在上址一帶安裝攝錄機作監察。食環署表示，現行在全港非法棄置垃圾黑點安裝的網絡攝錄機系統計劃，為搜集及分析有關資訊，以便執法及遏止違規行為。惟該計劃的目的，非為回收行業營運商所引致的阻街問題，未能將相關違規活動納入區內網絡攝錄機系統計。

安裝了閉路電視的燈柱上均有張貼標示，顯示了二維碼及「閉路電視運作中」，但位置較高而文字細小，從稍遠處未必留意清楚內容。（資料圖片/黃浩謙攝）

警方在18區共615位置率先裝閉路電視

警方現行的「安裝閉路電視計劃」，旨在透過於公眾地方安裝閉路電視，強化整體地區治安水平。首階段涉及於全港各區安裝2,000組閉路電視，並在全港18區罪案數字較高的615個位置率先安裝。

警方不允公開閉路電視的位置，亦沒說明會否透過有關監察阻嚇阻街行為。惟表示，會持續審視計劃的成效，亦積極研究及借鏡世界各地不同執法部門的做法及閉路電視規格，包括如何有效運用科技，讓計劃達致最大的公眾利益。

2017年9月20日，時任九龍西立法會議員黃碧雲（右三）、蔣麗芸（右二）及梁美芬（右一），聯同9個政府部門包括食環署、環保署和警方代表等，到深水埗醫局街、北河街及海壇街視察。（資料圖片／李澤彤攝）

2017年立法會申訴部已接投訴

翻查資料，立法會公共申訴辦事處早於2017年接獲投訴，該年9月安排議員到深水埗實地視察回收商阻的申訴個案。2022年9月，深水埗警區聯同食環署亦於醫局街及海壇街一帶展開聯合行動，打擊阻街，警方向違例車輛發出113張定額罰款通知書、拖走一輛造成嚴重阻塞的車輛，食環署共發出13張「移除障礙物通知書」。食環署帶走1.5公噸的物品。

▼2017年9月20日　立法會議員視察深水埗回收店阻街投訴▼

2022年11月起採取聯合執法

食環署表示，自2022年11月起每月會與警方進行聯合執法行動。署方人員會就擺放在行人路上而妨礙清掃的雜物或物品張貼「移走障礙物通知書」，要求擁有人在指明期限內移走，否則會將其移走或扣留，有充分證據阻街者更會提出檢控；警方會向違例泊車發出定額罰款通知書，並會就放置在行車路的物品張貼告示。

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