衞生黑點︱食環署警方觀塘深水埗打擊阻街　發36張罰款單拘一人

食環署與警方昨日（5日）分別於觀塘和深水埗進行聯合行動，就公眾地方造成阻礙和潔淨罪行，共發出36張定額罰款通知書或傳票，清除約5.25公噸棄置物，期間拘控一名無牌販賣並造成阻礙的人士，充公其8公斤貨物。



食環署與警務處昨日（5日）在觀塘展開連串嚴厲執法行動打擊非法店鋪阻街活動。（政府新聞處）

食環署發言人今日（6日）表示，署方與警方自10月3日起先後於九龍城、深水埗、荃灣、觀塘及元朗展開連串嚴厲執法行動，打擊店鋪擺放貨品阻街。

食環署發36張定額罰款通知書 移除5.25公噸棄置物

兩部門在昨日於觀塘和深水埗進行的聯合行動中，食環署就在公眾地方造成阻礙和潔淨罪行於上述地區共發出36張定額罰款通知書或傳票，並清除約5.25公噸棄置物。

警方就發出兩張警告通知書，要求物主限時將物品移走，惟未獲遵辦，食環署繼而清除約170公斤相關貨物或物品。行動期間，食環署就相關店鋪涉嫌在公眾地方無牌販賣並造成阻礙拘控1人，及充公8公斤貨物。

食環署與警務處昨日（5日）在深水埗展開嚴厲執法行動打擊非法店鋪阻街，食環署人員採取行動。（政府新聞處）

本月全港各區打擊店鋪阻街

今日兩部門就到九龍城和元朗進行聯合行動，本月會陸續到其他地區繼續加強打擊店鋪阻街。

打擊店鋪非法擴展營業範圍導致阻街的衞生黑點是「政府打擊衞生黑點計劃」第二個月的工作重點。發言人呼籲，店鋪負責人和其他持份者切勿非法擴展營業範圍及擺放貨物或物品在公眾地方或馬路上，對行人或車輛的流動造成阻礙。

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