衞生黑點︱食環署警方今起全港嚴打阻街　加強檢控並要求移走貨物

為期三個月的「政府打擊衞生黑點計劃」仍在進行，食環署今日（3日）宣布，即日起與警方陸續在全港各區展開嚴厲執法行動，加強處理店鋪非法擴展營業範圍及阻塞通道問題。署方呼籲，店鋪經營者切勿以身試法，必須停止佔用公眾地方擺放貨物的違法行為。



政務司副司長卓永興（中）9月到香港仔中心一帶，視察食物環境衞生署和警方等部門採取聯合行動打擊阻街衞生黑點。（政務司副司長辦公室）

政府8月中派政務司副司長卓永興主持「地區事項統籌工作組」，表明在打擊衞生黑點的工作在第二個月的重點是打擊非法擴展店面導致阻街，以解決這個困擾地區多年的環境衞生問題。

去年9月開始兩部門進行試驗計劃

針對店鋪阻街問題，食環署與警方自去年9月底起，在東區、九龍城、觀塘、深水埗、荃灣和元朗推行聯合行動試驗計劃，除加強檢控違例者外，警方會要求物主在指定時間內移走阻礙物，若沒遵從指示，食環署會安排清除該等放置在路旁或馬路上的阻礙物，包括貨物。

▼8月14日 政務司副司長卓永興視察過太子一帶的後巷▼



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食環署與警方一年內在六區執法巡查316次

該兩個部門在過去一年於上述六區共進行逾316次聯合行動，就在公眾地方造成阻礙和潔淨罪行發出1,537張定額罰款通知書或傳票，並發出342張警告通知書，要求物主限時將物品移走，當中有65張通知書逾時未獲遵辦，食環署繼而清除約16.8公噸相關貨物或物品，當中絕大部分已被法庭下令充公。

工作組認為，食環署和警方的聯合執法模式能有效打擊店鋪阻街問題，因此通過自本月開始陸續在全港各區採取有關執法模式。

▼18區衞生黑點名單▼



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食環署發言人呼籲，店鋪負責人和其他持份者切勿非法擴展營業範圍，以及擺放貨物或物品在公眾地方或馬路上，對行人或車輛的流動造成阻礙。食環署聯同警方會繼續恆常監察及持續執法，以打擊店鋪阻街問題。

▼8月12日 政府跨部門代表交代「地區事項統籌工作組」打擊衞生黑點計劃▼

