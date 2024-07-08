迪士尼與青協合辦學習及交流活動 啟迪大灣區青年追尋演藝夢想
撰文：蕭通
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香港迪士尼與香港青年協會昨日（7日）首次合辦 「A Magical Odyssey in Music 奇妙音樂旅程」計劃，為大灣區青年提供表演藝術學習及交流機會，了解迪士尼的專業表演，以及欣賞來自香港、內地和菲律賓的青年隊伍演出，啟迪年輕人追尋演藝夢想。
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400位來自香港、深圳及澳門的大灣區學生及表演者，當日活動包括在原野劇場參與「迪士尼舞藝工作坊」，由迪士尼的專業表演者分享成為國際級表演者的秘訣，示範不同種類的舞蹈風格及技巧，活動期間更有迪士尼朋友驚喜現身。
除了互動學習體驗，6組分別來自香港、菲律賓和廣州的青年藝術表演隊伍，亦為學生們呈現多元音樂及表演藝術匯演，包括無伴奏合唱（A cappella）、節奏口技 （Beatbox）及霹靂舞、口琴、爵士樂、銅管樂隊及樂團。
香港迪士尼及青協均希望透過今次的活動，提供一個寶貴的平台，連繫香港和大灣區其他城巿的青年學生，鼓勵藝術文化交流及互相激發創意。
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