《香港01》貴州交流團　3校青年市集古鎮中感受歷史與現代交織

為引領香港青年認識國家，用雙腳丈量世界，7月18日，《香港01》率領香港3間中學的50名中學生前往貴州進行遊學交流。



作為少數民族聚集地和歷史文化重鎮，貴州對貴陽的青雲路和青岩古鎮進行改造，成為當地最富盛名的市集商圈，其中青雲市集更吸引特首李家超前往。本次行程中，3校師生亦分別於7月21日和22日前往青雲市集和青雲古鎮，感受貴州歷史與現代交匯，舊城新造的新活力。



作為貴陽對外展示的名片，位處南明區的青雲市集於2020年9月啟動改造。歷經一年多的精心打磨，青雲市集一改昔日吵雜、無序的舊貌，逐步變成集餐飲、文創、娛樂為一體，宜居、宜商、宜遊的綜合商業特色示範步行街。2024年7月特首李家超到訪貴州時更特意前往青雲市集，還購買手信帶回香港。

貴州酸湯牛肉、民族紀念品潮玩、燒烤、手搖飲、露營酒吧等，各式各樣的店舖集中在青雲市集，夜幕降臨時五彩繽紛的霓虹燈亮起，不論主街還是彎曲小巷往來市民、遊客已絡繹不絕。7月的貴陽儘管天氣炎熱，依然吸引《香港01》貴州交流團的同學們在各家店舖駐足打卡。

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國家5A級景區青岩古鎮隸屬貴州省貴陽市花溪區，不僅是貴州四大古鎮之一，還擁有600多年歷史，是明清兩代軍事重鎮。作為中國歷史文化名鎮之一，青岩古鎮以其獨特的建築風格、深厚的文化底蘊和豐富的歷史遺蹟而聞名遐邇。

錯落的青石板路，鱗次櫛比的青磚黛瓦民居，來自香港3校的師生在青岩古鎮中感受歷史與現代交織。有學生穿着當地苗族民族服飾打卡留影，還有學生抓緊時間在古鎮內購買當地特色的小吃、手工藝帶回香港，各類商舖讓人流連忘返。

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另據中新社報道，進入暑期以來，花溪區的青岩古鎮旅遊持續升溫，吸引來自世界各地的遊客前來遊覽。

據悉，青岩古鎮城內面積3平方千米，景區規劃總面積約5.8平方千米，街巷用石鋪砌，民居也是石砌的圍牆、櫃枱、庭院。鎮容佈局沿襲明、清格局，保存完好的朝門、腰門以及瓦屋面、重簷懸山、花木門，體現了明清時期的建築風格。青岩古鎮4條正街、26條小街和巷道遍布樓、台、亭、閣、寺、廟、宮、祠、塔、院等眾多古蹟。