乙型肝炎｜41萬港人屬帶菌者　首部肝炎檢測快車8月落區荃灣服務

本港乙型肝炎患者仍然嚴峻，醫務衞生局局長盧寵茂指有41萬香港人是帶菌者，當中逾四成不知道。「香港肝壽基金」為市民提供免費「肝炎檢測快車」，首發車將於8月中落區荃灣，預計五年內走訪全港18區。今日（28日）開展啟動禮，大會冀2030年前主動接觸10萬市民，識別隱形肝炎病患者，宣傳「及早知」和「及早醫」知識，及減低政府醫療負擔。醫務衞生局局長盧寵茂望2030年前消除病毒性肝炎的公共衛生風險。



「香港肝壽基金」為市民提供免費「肝炎檢測快車」，首發車將於8月中落區荃灣，預計五年內走訪全港18區。（陳麗娟攝）

肝臟移植專家盧寵茂：每20人有最少一人感染非常嚴重

肝臟移植專家、醫務衞生局局長盧寵茂表示，乙型肝炎問題在香港仍然相當嚴峻。大部分肝炎患者沒有症狀，直到嚴重的症狀，如肝硬化，肝衰竭等顯現才發現；41萬香港人是乙類肝炎帶菌者，「每20人有最少一人，甚至是多於一人感染，這是一個非常嚴重的問題。」

他指當中逾四成不知道自己是帶菌者，餘下七成帶菌者不懂如何跟進疾病，他希望達到世界衛生組織2030年前消除病毒性肝炎的公共衛生風險目標，呼籲市民多多關注肝炎問題，加深預防及治療知識。

1980年代之前出生或新移民風險會特別大

盧寵茂續說，雖然從1980年代開始為初生嬰兒進行疫苗預防，覆蓋率也非常高，希望向「無肝炎新一代」進發，不過仍然有很多在1980年代之前出生的香港人感染。他指接種疫苗後會有95%以上的保護率，所以風險較高的主要是1980年代之前出生或並非在本港出生的人士，例如一些來自外地的新移民，風險會特別大。

他強調肝炎是可以預防的，即使檢測確診，也不用擔心，只要能夠及早檢測和跟進乙型肝炎，是有很好的治療方法，以避免嚴重的肝病如肝硬化或肝癌發生，「如果知道自己是慢性肝炎帶病毒者，則應進行定期檢測，及早檢查，及早治療。」

肝炎檢測快車宣傳「及早知」和「及早醫」

「香港肝壽基金」為市民提供免費「肝炎檢測快車」，首發車將於8月中落區荃灣，預計五年內走訪全港18區。目標是主動識別肝炎病患者，避免隱形帶菌者因「誤判」錯失醫治良機而付上沉重代價；向社會廣泛宣傳「保肝」、「護肝」、「及早知」和「及早醫」的重要諮詢；同時減低政府醫療負擔，全面配合政府即將指定的2025－2030年病毒性肝炎行動計劃。

車上有醫務人員為參加者進行健康問卷評估

肝炎檢測快車由「香港肝壽基金」及香港大學合作，車上有專業醫務人員監察管理，以及2名註冊護士及2名醫護學生輪流值班。服務範圍包括健康問卷評估、乙肝及丙肝血液快速測試、肝臟健康教育、轉介病人讓病人得到適當治療。

檢測過程約5分鐘 陽性參加者24小時內收到報告

市民可於「香港肝壽基金」網頁查看快車座落地點及日期，進行線上登記，亦可即場排隊登記；大會亦與社區中心、區議會，護老中心等合作，邀請不同階層市民參與檢測。檢測過程約5分鐘，檢測報告會直接發予手機上。檢測為陰性，市民會於1至2日以短信或郵件方式收到結果；若陽性，市民會於24小時內收到報告，並且會收到大會提供的免費「醫生咨詢」邀請，醫生會與患者深入探討病情，提供建議及醫療轉介。

肝炎檢測快車計劃每周出勤2天及走訪2個地點，每次檢測8小時。大會亦表示，會根據當區人數及需求進行彈性安排。

肝壽基金主席：檢測陽性不需驚慌 不要畏疾忌醫

香港肝壽基金主席羅詠逑表示，會來者不拒，「上得來，我們一定會安排他做檢測」，歡迎各個年齡層「上車」做檢測。

羅表示，肝炎檢測快車計劃沒有政府資助補貼，計劃由籌備至籌款過程艱辛，感謝捐款及贊助機構，鼓勵市民主動上車做檢測，檢測陽性也不需驚慌，要正視問題，不要畏疾忌醫。