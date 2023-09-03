盂蘭節｜潮州神功戲近失傳　九龍戲棚餘四區：拜過太子爺就係唯一

「你永遠入咗呢一行，拜咗呢度太子爺，個心就成日都會響呢個位置度，呢個係唯一。」年屆八旬的鳳姐未入夜便已趕到戲棚，監督戲台前後的狀況，每件小事都上心，除了要承繼先夫遺願，亦未能放下這份視為終生的職業。

47年前，其丈夫創立潮州神功戲劇團，她與丈夫一起帶領小生、花旦走訪東南亞踏上台板，培育一個又一個大老倌，但昔日的花旦、小生兩鬢斑白，遠離戲台，唱戲、踢腿功架無人承繼；近年戲棚一區接一區「被殺」，即使疫情後復常首個盂蘭勝會，重搭戲棚僅餘寥寥幾區，不論是繼承劇團的幼女、昔日小生均黯然地說，潮劇在港已步入倒數階段。

年近半百的幼女曾渴望學唱戲，幻想踩台板當主角，但夢想未竟，潮州劇已逐漸式微，慨嘆雖然「預咗」，但仍感唏噓、感慨，無奈潮汕由「盛世」走向終結。



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昔日坐無虛席的戲棚，現時觀眾寥寥可數。（夏家朗攝）

朋友一知我做戲嘅，第一個就問就係，戲棚睇戲，第一行係咪唔係人坐？唔係，樓梯都有人坐，哈哈哈哈 香港玉梨春潮劇團創辦人幼女陳女士

潮州神功戲的鬼故、禁忌，相信是不少人的共鳴，但每年農曆七月，在18區球場奏起八仙賀壽的戲寶，還有興趣的人已少之又少，昔日煙火鼎盛、搭滿巨型竹棚的球場，僅餘寮寮數區仍繼續舉辦。

爸爸好鍾意潮州戲，佢對呢一行個熱誠係好犀利，我都覺得佢好犀利，佢廿幾歲嚟到香港，其實都係凝聚返潮州人，大家一齊去做戲、教人，到我出世嗰年，就終於自己去做一班戲出嚟。 香港玉梨春潮劇團創辦人幼女陳女士

70年代末，潮州人散落香港各區，每年農曆7月舉行的盂蘭勝會是每區盛事，陳女士的父親陳對長熱愛唱戲，在劇界工作多年後，決定自立門戶，創立「香港玉梨春潮劇團」，陳女士與劇團同年出世，在戲棚渡過童年、青春期，但學藝未精，穿上小生戲服踏上台板的夢想未成真，便要見證潮劇的衰落。

初頭通常我哋都唔夠高，就要擔啲凳仔，企喺度扮太監，隔多兩三年、大啲，即係有返個高度，就開始可以做啲兵、我哋叫梅香、一啲太監、一啲小角色、一啲配角，做花花草草。我哋其實好驚㗎！好辛苦㗎！你話做太監企喺度唔使郁，但其實佢頂帽係會綁到你會頭痛，所以你𠵱家見到，其實戴鳳冠、戴呢啲嘢呢，其實都好辛苦。 香港玉梨春潮劇團創辦人幼女陳女士

過往每逢盂蘭勝會，陳女士一家便要唱戲到天亮、在竹棚內搭木板小睡片刻，便要趕着跨區上學，長達一整個月的盂蘭節，對小時候的陳女士而言是「惡夢」，數十年後再次說起，嘴角不禁向上揚，這個曾經令她又愛又恨的「年經」，卻成為長大後最懷念的趣事，戲棚生活在16、17歲，首次當上配角、飾演姊姊的兒子後，倏然畫上句號。

年屆八旬的鳳姐，為了履行對先夫的承諾，不敢從劇界退下來，即使不再踏上台板，仍堅持到戲棚監督。（夏家朗攝）

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陳女士說，自20多年前起，劇團演員越來越少，半團也不夠，需要聘請泰國華僑演員來港，但未幾連餘下的一半香港演員都息演，「呢一班嘅阿姨都已經好老喇，所以連嗰一半都慢慢冇埋，不如索性就係請囉，成台係請返嚟。」她不諱言，近年踏上香港戲棚台板的全是內地演員，香港劇團僅餘空殼。

我哋香港劇團剩係得返個名，因為𠵱家我哋香港嘅潮劇團，每一年（農曆）7月都係請國內劇團嚟做，咁變咗……𠵱家香港要去學、就算你好鍾意、要去學，你都根本搵唔到個劇團、正正式式一個劇團去學、去練習、唱、做各樣嘢。 香港玉梨春潮劇團演員阿遜

從小便熱愛唱戲的阿遜（右），1993年走到劇團拜師學藝，阿遜成為最後一批潮劇新演員，但再無法演唱，只能在每年農曆七月，獻出勞力幫忙打點。（廖雁雄攝）

從小便熱愛唱戲的阿遜，1993年走到劇團拜師學藝，成為最後一批本土潮劇新演員，當過跑龍套、唱過小生，在潮劇界走過30年歲月，看着老一輩到東南亞走埠、四出登台唱戲的歲月告終，心愛的戲寶再無法親自唱，只能在每年農曆七月，獻出勞力幫忙打點，汗流浹背的他不禁眼泛涙光，黯然地說潮劇已「凋零」。

（見證潮劇走下坡，會唔會覺得唏噓、感慨？）我有啲想喊，畀你咁樣（問）……係的確會，有時自己靜低落嚟嘅時候，自己都會諗下有咩可以做，有！我哋有好多想法、好多諗頭，但係……傳，我哋仲有一班好演員喺度，可以去傳，但冇人承，乜都冇我搞。你做剩我哋呢班人，頂得幾耐？ 香港玉梨春潮劇團演員阿遜

聘請內地劇團，為盂蘭勝會才響鑼鼓的潮州神功戲續命，但台下的觀眾卻只餘下數十人，以往坐無虛席、連樓梯都坐滿的戲棚，上周一（21日）的長沙灣球場，觀眾卻只餘下30多人，空櫈、演員比觀眾還要多，但原來已算「人多」，「有人睇喎，都幾多人喎，好似今日咁，我覺得多人㗎，我都開心嘅。」

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每年木偶劇，鳳姐都會到戲台後大獻歌喉，是罕有能獻技的時節。（廖雁雄攝）

到我廿幾歲已經開始慢慢、慢慢少，因為人一路咁長大，老人家愈嚟愈老，觀眾又好、做嘅又好，或者辦事嘅會又好，好多老人家都走曬…… 香港玉梨春潮劇團創辦人幼女陳女士

陳女士走到場邊紅噹噹的籌款壁布板，看到善長人翁的名字一年比一年少，壁布板縮窄一半仍填不滿，難免感觸，「有啲唏噓、感觸，冇辦法啦，可能幾十年後，連我都消失埋…有啲嘢係必然。」

鄭文光表示，近20年，觀看神功戲的人大減，再難有資金聘請劇團演出，故深井的盂蘭勝會已轉為鐵枝木偶劇。（廖雁雄攝）

盂蘭勝會其中一個好難薪火相傳嘅原因之一，實際上，真真正正睇潮州劇嘅人，係做戲多過觀眾，你話嘥幾多錢，搭一個棚、做戲，最平、最平都10萬樓下，咁啱因緣際會又遇到鳳姐（玉梨春創辦人太太），其中一個委員就話，不如咁啦，我哋做鐵枝木偶，佢又可以薪火相傳，呢啲係文化遺產嚟，所以我哋同佢一路、一路做咗咁多年。 深井潮僑街坊盂蘭勝會副會長鄭文光

不論觀眾多少，深井街坊福利會仍希望潮劇的鑼鼓聲繼續響起，十多年前改演鐵枝木偶劇，更落手落腳搭棚。「玉梨春」是本港唯一仍有做鐵枝木偶戲的潮劇團，連內地都已棄用傳統木偶，劇團仍保留至今，要小心翼翼地使用，損壞了已無師傅再可做，在開場前為木偶打扮的陳女士說：「你見佢啲衫，其實都已經用到（爛曬），好想幫佢換，但係冇辦法真係，好難做……」

「玉梨春」是本港唯一仍有做鐵枝木偶戲的潮劇團，今年只在深井上演。（廖雁雄攝）

由神功戲改為木偶劇，街坊會的叔伯兄弟更落手落腳學習搭棚，鄭文光自嘲過程「失禮」，但這樣做才可將成本壓縮到最低，令戲曲今年可繼續傳遍深井的大街小巷，為居民積功德。在承傳路上不斷掙扎，街坊會卻又面對另一個難關，早在2018年列入國家非物質文化遺產的盂蘭勝會，就似跌入深淵難再翻身。

以前70年代、80年代，嗰時球場……慈雲山、黃大仙，周圍都可以好多、唱好多晚，𠵱家冇地方畀佢哋，就冇可能傳承，球場都已經取消，咁好在點解我哋可以傳承，我哋就係有一個咁樣私人嘅地方，可以維持到，如果你同政府租個地，係非常、非常困難。 深井潮僑街坊盂蘭勝會副會長鄭文光

今年是疫後首個盂蘭節，原本以為戲棚可重現璀璨，大老倌仍有心做後一秒，政府不再批出場地成為另一個困局，將已式微的潮劇推入更深的深淵，九龍區只餘下慈雲山、長沙灣、石硤尾等四區會舉辦盂蘭勝會，在多個困局夾擊下，再如何苦苦持堅，在劇團負責人眼中，亦再難自欺欺人、樂觀面對。

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喺我哋嘅角度，我覺得冇㗎喇，完㗎喇……再嚟就係，你每一年少一個（戲棚）、少一個都唔出奇。（仲可以營運幾耐？）我諗頂多5年。仲有30幾個人睇，但係負責籌辦嘅，已經唔見得有幾多個，其實（街坊）會嘅籌辦，好多都係下一代，仲可唔可以繼續再下一代呢？都係一個好大嘅問題，好似我哋咁，呢班叫最後生嘅，都就嚟50喇，變咗點樣去……好想幫忙都好啦，都真係冇辦法…… 香港玉梨春潮劇團創辦人太太鳳姐

接棒的一代無力感很重，但與丈夫攜手創立「玉梨春」的鳳姐慨嘆，幼女培養出對唱戲的興趣，卻無空間、機會將功力傳授，即使負起承傳潮劇的責任，卻只能幫忙做行政工作，在內地物色劇團、在戲台前監督仍要親力親為。

鳳姐（右）說，幼女（左）無機會學戲，難以承繼劇團，只能每年繼續穿梭各區戲棚打點：「我唔知幾時會退休，我同我啲女話，我慣低嗰日就係我退休嘅時候。」（夏家朗攝）

戲台唱戲的再不是鳳姐，亦不是其親手捧出來的小生、花旦，但仍事事掛心，日前才完成眼部手術的她，不理女兒勸阻，堅持要到戲棚監察，測試音響等等，直至太累才肯離去，除了是對自己深愛的潮劇負責，亦是要履行對先夫的承諾，「我唔知幾時會退休，我同我啲女話，我瞓低嗰日就係我退休嘅時候。」