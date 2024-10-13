西環百年大廈從前叫「一別亭」有段故　港燈長春社推「城西漫遊」

西環堅尼地城百年大廈，從前原來曾叫「一別亭」，與殯葬文化有關。港燈同長春社今日（13日）邀請一批嘉賓和長幼環保大使，齊齊「登高」到西半山，參觀剛獲評為法定古蹟的魯班先師廟，啟動「城西漫遊」生態文物徑活動。



港燈行政總裁鄭祖瀛和長春社理事鄺超靈表示，西區今年因爲城市發展，好多珍貴的地標已經又或很快不會再看到，所以希望透過新路線，讓市民可以知道這些已經消失的故事。



港燈和長春社在2005年創辦「綠遊香港」環保教育項目，先後開發12條生態文物徑，而「城西漫遊」新路線就讓市民可以深入認識西區生態和歷史。西區除了人多車多和咖啡店林立，原有也有不少有趣故事。

「城西漫遊」路線由西環域多利道出發，一直向堅尼地城延伸，終點在卑路乍灣公園，今日開展儀式就在路線上一個重要景點——魯班先師廟。

百年大廈。（資料圖片)

據介紹，西環以前有專門收容鼠疫或天花患者的東華痘局；而基於以前殯葬文化，前人會在現今百年大廈、從前叫「一別亭」地方送別親人等等，這些歷史和風俗並非人人知道。

漁護署助理署長陳堅峰推介古樹名木；康文署助理署長馮妙玲鼓勵市民去卑路乍灣和加多近街花園吸「市肺」空氣；港島西立法會議員陳學鋒和陳家珮提醒市民不要錯過即將拆卸重建的西環邨，以及依山而建的西環七臺，因這都是西區限定；魯班廣悅堂主席鄧智宏臨場開放平時遊客止步的觀景點，讓嘉賓可以近距離欣賞屋脊特色。

想報名參加11月和12月公衆導賞團，詳情同報名方法可以留意「綠遊香港」Facebook專頁、港燈網頁或長春社網頁，也可致電 2728 6781向長春社了解更多㗎。名額有限，先到先得。