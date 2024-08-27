天水圍天秀路游泳池及遊樂場明起服務　前者有兩室外池加室內暖池

位於天水圍、毗鄰濕地公園的天秀路游泳池及天秀路遊樂場將於明（28日）起投入服務，為元朗區第四個泳池。泳池包括兩個室外池，一個室內暖水池以及按摩池；一旁的天秀路遊樂場亦於同日開放。



政府今日（27日）公布，位於天水圍、毗鄰濕地公園的天秀路游泳池及天秀路遊樂場將於明（28日）起投入服務。（政府新聞處圖片）

康文署今日（27日）指，新泳池室外設施包括一個50米乘25米主池及一個25米乘15米訓練池，主池側設有700個座位的觀眾席；而室內設有暖水供應的設施包括一個25米乘25米訓練池及區內首個按摩池。

泳池開放時間（四月至十月）：

上午6時30分至中午12時

下午1時至6時

晚上7時至10時

（逢星期二上午10時至下午6時清潔，同日下午7時重開）



室外主池及室外訓練池會於每年11月1日至翌年4月15日關閉維修，室內訓練池及室內按摩池則於4月16日至6月5日維修。

至於游泳池旁的天秀路遊樂場亦於同日開放，設有六米高巨型滑梯及三米高攀石牆，另外亦設有鞦韆、攀爬繩網、戶外健身器材，以及可供輪椅使用者享用的氹氹轉等。市民可於輕鐵天秀站或濕地公園站步行約五分鐘抵達泳池與遊樂場。

18年前區會已通過興建 6年前始獲撥款

1998年，當時區域市政局曾計劃興建天水圍北泳池。惟至2006年，才由區議會提出通過興建，並在兩年後作公眾諮詢。然而按元朗區議會2012年文件顯示，儘管現址（天水圍第107區用地）有安排相關工程，但項目仍未動工。直至2018年6月，立法會通過撥款13.36億元興建游泳池場館及休憩用地，當時預計整個工程可於2022年完工。

今年2月，有區議員再關注泳池久未完工，康文署當時回覆指，泳池建築工程大致完成，正進行執漏工程及跟進游泳池樓宇設備裝置工程等，預計今年第三季開放。