特色渠蓋將布全港　渠務署辦設計比賽　以渠蓋美化社區兼成打卡位

擠上顏料、施展魔法，為不起眼渠蓋添上色彩，渠務署舉行第二屆特色渠蓋設計比賽「好蓋有您」，邀請全港市民以香港18區為主題，提交特色渠蓋設計。有渠蓋鑄造廠負責人指，特色渠蓋製作工序繁複，至少需時六十日，成本更是普通渠蓋的兩倍：「特色渠蓋由於由零開始，與原本現有的模具，(製作)時間起碼多了一倍以上。由零到成品出來，需要60日時間，平時馬路邊的普通渠蓋需要20日。」



渠務署舉辦第二屆特色渠蓋設計比賽，以香港18區為題。（夏家朗攝）

「好蓋有您」18區主題設計比賽 得獎作品將成實體路面渠蓋

特色渠蓋是2022年政府發起的「香港新市容」運動的項目之一，在具香港特色、人流多的地方設置，盼美化社區。適逢渠務署成立35週年，渠務署舉辦第二屆特色渠蓋設計比賽「好蓋有您」，邀請全港市民以香港18區為主題，提交特色渠蓋設計，而得獎者的作品亦會化為實體，成為路上可見的渠蓋。渠務署代表溫志堅期望市民能踴躍參與。 他又指，透過特色渠蓋，讓一向不起眼的渠蓋在發揮原有功能的同時，美化環境及社區，亦增加市民對渠務處工作的了解。

渠務署代表溫志堅期望，特色渠蓋讓一向不起眼的渠蓋在發揮原有功能的同時，美化環境及社區。（夏家朗攝）

現時已有11個地區設有超過200個特色渠蓋，包括大澳、啟德、林村等。以大澳為例，渠蓋以棚屋、蝦膏、大涌橋等該區特色為主題。

位於大澳街市街及吉慶街的特色渠蓋，畫上棚屋及小艇，呈現漁村生活。（渠務署提供）

特色渠蓋工序繁複、成本六$6000

劉偉文是渠蓋鑄造廠第三代負責人，負責製造特色渠蓋。他形容，製作特色渠蓋比普通渠蓋工序更繁複。要做到設計圖上的幼細花紋，必須使用鋁模，而非一向的木模。而因為細節較多，過程中亦需要使用黏性較高的沙來填滿模型中的凹位。

渠蓋鑄造廠第三代負責人劉偉文（左）稱從收到特色渠蓋設計圖到完成，至少需要六十日。（夏家朗攝）

上色方面，首先要塗上黑色油漆，再上一層底漆，最後再作上色。三重上色後，最後進行防滑測試，確保市民不會滑倒。由於需要重新製作模具、用料和工序亦和普通渠蓋不同，一個特色渠蓋的製作成本為六千元，是普通渠蓋的一倍。由收到設計圖到製作完成，至少需要六十日，而普通渠蓋則為二十日。

劉表示，有見日本等地皆有特別設計的渠蓋，樂見香港終於擁有自己的特色渠蓋。他透露自己以近乎成本價投標，便是為參與此香港渠蓋的歷史進程。「既然渠務處有心做，我都會儘量配合」。

「好蓋有您」特色渠蓋設計比賽以香港18區為主題，所有香港市民均可參加，報名日期由即日起至9月25日。詳情可參閱渠務處網頁。