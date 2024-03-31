渠務署多區裝逾180個特色渠蓋　甯漢豪邀市民趁假期打卡留念

政府2022年展開「香港新市容」運動，渠務署為配合計劃，同年揀選多個有香港特色、且人流多的旅遊景點安裝特色渠蓋，至今已在10個地點安裝超過180個特色渠蓋。發展局局長甯漢豪今日（31日）在「局長隨筆」中，就邀請市民趁著假期前往打卡留念。



渠務署工程師（新界北）陳裕坤（左）與渠務署KOL「下水水」（右）介紹分布在林村鄉公所路及林村許願廣場附近的特色渠蓋。（發展局網頁）

甯漢豪表示，渠務署近年除做好防洪及污水處理排放的工作，還走多一步，為現有的渠務設施注入新元素，增加設施與市民、社區和大自然的連繫，讓設施發揮原本功能之餘，同時能美化及融入社區。

全港10處裝逾180個特色渠蓋 望提升渠務系統形象

渠務署工程師（顧問工程管理部）丘毓婧介紹指，已於大澳、鯉魚門、林村許願廣場、啟德河、翠屏河、茶果嶺海濱、昂坪、土瓜灣海濱、海輝道海濱以及蝴蝶谷道寵物公園共10個地點，安裝逾180個、共20多款的特色渠蓋，希望在美化社區、提升渠務系統形象的同時，為市民和遊客增添打卡好去處。

丘毓婧續指，為吸引居民及遊客的目光，署方將大澳街巿街和吉慶街其中15個污水渠蓋更換為特色渠蓋，以「棚屋」為主題，描繪大澳漁民的傳統漁村生活面貌。現時，村内已安裝122個特色渠蓋，當中15個為增加吸引力而髹上顏色。

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渠務署工程師（新界北）陳裕坤就表示，去年底已在林村許願廣場附近安裝了8個特色渠蓋，以林村許願樹為設計主題，共有兩款色彩，一款由綠色、藍色、黃色和啡色組成，另一款則選用粉紫色、粉紅色、綠色和啡色，分布在林村鄉公所路及林村許願廣場附近。

渠務署將於今年沿香港仔黃竹坑涌尾明渠下游北岸建造行人板道，以活化明渠及改善港鐵黃竹坑站和香港仔海濱之間的行人連繫設施。圖為構想圖。（發展局網頁）

黃竹坑涌尾明渠活化料2027年完成 設開放空間予市民使用

網誌又稱渠務署近年積極將「河畔城市」概念融入河道活化工程之中。渠務署工程師（香港及離島）郭子浩表示，將於今年沿香港仔黃竹坑涌尾明渠下游北岸建造行人板道，以活化明渠及改善港鐵黃竹坑站和香港仔海濱之間的行人連繫設施，美化步行環境，相關工程預計於2027年完成。

此外，渠務署亦會將明渠上游部分圍封的維修通道開放予市民使用，該開放空間長約15米，寬約6米，以河水流入海洋為設計主題，配合園境美化及香港仔漁港特色、以及「下水水」的擺設。署方希望將原本以功能為主的維修通道，改成一個有地區和渠務署特色的空間，開放空間內並加設了涼亭。

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