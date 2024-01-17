灣仔區試行更換幼長方形新渠蓋　防樹葉樹枝雜物掉落集水溝

因應上年9月發生的世紀大暴雨，政府向灣仔區議會轄下地區設施及工程委員會提交文件指，計劃在灣仔區較常出現渠道堵塞的區域試行更換新型渠蓋。新型渠蓋排水方格呈幼長方形狀，可有效防止樹葉、樹枝和雜物掉落集水溝中並造成阻塞，以進一步減少堵塞物在集水溝及接駁渠内積聚的情況。



▼9月7日 龍翔道在黑色暴雨警告下嚴重水浸▼



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去年9月發生世紀大暴雨，令香港多區發生水浸，灣仔區議會轄下地區設施及工程委員會討論，計劃在灣仔區較常出現渠道堵塞的區域試行更換新型渠蓋，新型渠蓋排水方格呈幼長方形狀，可有效防止樹葉、樹枝和雜物掉落集水溝中並造成阻塞，以進一步減少堵塞物在集水溝及接駁渠内積聚的情況，減低區內水浸風險。

加建路面集水溝 加強清理主要道路集水溝及雨水排放系統

文件提到，大暴雨期間發現區內個別位置路面集水溝及接駁渠均出現阻塞情況，渠務署積極聯絡路政署，建議以跨部門合作方式在灣仔區內曾出現水浸的位置加建路面集水溝，以減少因堵塞物導致渠口堵塞的情況，從而進一步提升區內雨水排放系統疏導雨水的能力。

除了增建集水溝外，多個部門亦會加強清理相關設施。灣仔區區議會文件提到，市區內雨水排放系統及週邊設施由渠務署、路政署及食環署等三個部門共同管理，三個部門會採取跨部門聯合清渠行動，在雨季來臨前或出現極端天氣情況後加強共同協作，一起檢查及清理區內軒尼詩道、 莊士敦道、摩利臣山道等主要道路，以及太原街、 交加街、天樂里等地鋪或商戶密集街道的集水溝及雨水排放系統。