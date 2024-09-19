熊貓經濟｜南區明起慶祝活動　主題巴士行城巴2線　多處設打卡點

南區區議會為慶祝國慶，加上大熊貓盈盈上月中誕下龍鳳胎，及中央政府送贈的一對大熊貓，計劃推出多項慶祝活動，期望可帶動區內經濟。南區區議會今日(19日)開會討論，透露已在區內海濱公園等加設熊貓裝飾，及已與區內商戶合作，推出熊貓造型糕點。另外，中式帆船鴨靈號亦會在國慶前後日子，停泊於香港仔避風塘，亦會加入國旗、區旗及熊貓主題布置，供市民及遊客「打卡」。



南區區議會今日(19日)開會，討論大熊貓及國慶慶祝活動。（歐嘉樂攝）

南區區議會轄下提振地區經濟專責工作小組表示，慶祝活動包括由明日（20日）起至11月，以大熊貓主題巴士行走城巴73及75號線；區內多艘舢板，亦會改裝為大熊貓綵艇，在本月29日至10月1日穿梭香港仔避風塘，名額750個，市民及遊客可於網上登記預約乘坐。

南區區議會已在區內海濱公園等，加設熊貓展示品。（林遠航攝）

中式帆船鴨靈號亦會在國慶本月29日至10月1日，停泊於香港仔避風塘，並會用射燈加入國慶及熊貓主題布置。

香港仔海濱長廊、鴨脷洲風之塔公園等地，亦會設大熊貓圖案LED天幕，及擺放75隻大熊貓公仔，以及展示品，供市民、旅客「打卡」。

另外，南區區議會又與區內兩間商戶合作，推出熊貓造型糕點及飲品，包括大菜糕、茶果、椰汁糕等。